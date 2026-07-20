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    Шесть человек погибли после двух землетрясений в Перу

    По меньшей мере шесть человек погибли и еще 21 получил травмы после двух землетрясений, произошедших в горном районе центрального Перу, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Шесть человек погибли после двух землетрясений в Перу
    Фото: profimedia

    Два землетрясения, произошедшие в субботу вечером в провинции Чупака региона Хунин в Перу, привели к гибели шести человек и ранениям 21 жителя, сообщил глава гражданской обороны страны.

    Согласно сообщению Национального сейсмологического центра Перу, опубликованному на X, землетрясения магнитудой 5,1 и 3,7 произошли в субботу вечером в провинции Чупака в регионе Хунин, примерно в 300 км к востоку от Лимы.

    По данным центра, первое землетрясение произошло на глубине 24 км (15 миль), а второе — на глубине 18 км.

    Ранее сообщалось, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 есть погибший.

    Пострадавшие Землетрясение Местные органы власти Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор