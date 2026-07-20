Шесть человек погибли после двух землетрясений в Перу

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 21 получил травмы после двух землетрясений, произошедших в горном районе центрального Перу, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

Два землетрясения, произошедшие в субботу вечером в провинции Чупака региона Хунин в Перу, привели к гибели шести человек и ранениям 21 жителя, сообщил глава гражданской обороны страны.

Согласно сообщению Национального сейсмологического центра Перу, опубликованному на X, землетрясения магнитудой 5,1 и 3,7 произошли в субботу вечером в провинции Чупака в регионе Хунин, примерно в 300 км к востоку от Лимы.

По данным центра, первое землетрясение произошло на глубине 24 км (15 миль), а второе — на глубине 18 км.

Ранее сообщалось, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 есть погибший.