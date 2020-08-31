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Шесть человек подозреваются в организации финансовой пирамиды в Туркестанской области

31 Августа 2020 14:24
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Шесть человек подозреваются в организации финансовой пирамиды в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой полицейскими Туркестанской области задержаны 6 человек. Количество потерпевших возросло до 317 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

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В данное время в производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находится уголовное дело, возбужденное по ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой.» С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтаральского и Шардаринского районов. В качестве подозреваемых под стражей находятся 6 граждан, среди них 1 мужчина и 5 женщин.

Потерпевшие ежедневно собираются возле районных отделов. Начальники РОП и представители прокуратуры проводят с ними разъяснительные беседы.


Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды. В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства. На базе отдела полиции Жетысайского района создана специальная следственно-оперативная группа из числа профессиональных сотрудников следственных и оперативных подразделений полиции области.

Стражи порядка не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному делу продолжается.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять незнакомым людям в надежде быстро заработать «легкие деньги». Для того, чтобы не стать «жертвой» финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность и не верить сомнительным обещаниям о гарантированной доходности инвестиций.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Минфин РК  
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