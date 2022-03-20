Шесть человек из огня спасли пожарные в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе произошёл пожар в однокомнатной квартире, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«19 марта на пульт «101» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу Гагарина, 63/1. Прибывшие пожарные расчёты установили что, на втором этаже, в однокомнатной квартире, в зале, происходит горение домашних вещей, мебели», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвыйным ситуациям Павлодарской области.

Общая площадь пожара оставила 8 квадратных метров. Огнеборцы пожарной части № 3 старший лейтенант Каримжанов Ергали, сержант Кабылбек Дамир, младший сержант Аубакиров Асет, младший сержант Лопатенко Олег спасли хозяина квартиры 1985 года рождения. Его нашли у входа в квартиру.

«Пожарные вынесли пострадавшего без сознания через входную дверь и на улице делали искусственное дыхание. Врачи центра медицины катастроф Серик Тусупов и фельдшер Махаббат Сваричевская сделали пострадавшему непрямой массаж сердца, - добавили в ДЧС. - Появились дыхание и сердцебиение у пострадавшего. Центр медицины катастроф госпитализировал его в первую городскую больницу, в отделение реанимации, с диагнозом острое ингаляционное отравление продуктами горения».

В ведомстве добавили, что спасатели оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения Валерий Архипов, Канат Ибраев, Тылеубай Смаилов, Александр Колесников, Самат Хамит со второго этажа с помощью альпинистского снаряжения по трёхколенной лестнице через балкон второго этажа спасли 4 человек, в том числе 2 детей. По лестнице пожарные пожарной части № 4 старшина Сунгат Рахметов, сержант Алексей Майсюк , старшина Рустем Макаров спасли женщину. Они вынесли её на руках со второго этажа на улицу. Самостоятельно по лестничному маршу в сопровождении пожарных эвакуировались 11 человек, в том числе 2 детей.

«Пожар был ликвидирован в 00-27. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов, - отметил источник. - Ущерб устанавливается. На месте пожара работали 42 человека личного состава и 8 единиц техники ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф, службы «103», «102».

Фото и видео ДЧС Павлодарской области