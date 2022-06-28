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Шесть часов тушили горящий склад в СКО
28 Июня 2022 09:21

Шесть часов тушили горящий склад в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В райцентре Явленка Северо-Казахстанской области произошел пожар в складских помещениях местного агроформирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обеспокоенные сельчане размещали видео полыхающего здания. Пользователи соцсетей сообщали, что огонь уничтожает склады хлебоприемного пункта.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что горела крыша пустого помещения.

«В 15:31 на территории ТОО «Гасыр астык» произошло возгорание кровли склада на площади 1200 квадратных метров. Общая площадь склада составляет 2400 квадратных метров. В 21:26 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации задействованы 24 человека и 8 единиц техники департамента, добровольных пожарных формирований и лесхоза», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС региона.

Автор:
Корреспондент

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