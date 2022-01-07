Шесть блокпостов установлены вокруг столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокпосты установлены в направлении городов Караганда, Кокшетау, Павлодар, Косшы, а также поселков Коргалжын и Астраханка. Об этом заявили в городском департаменте полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

По данным стражей порядка, с 23.00 часов и до 7.00 утра въезд и выезд из столицы ограничен, исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в столице чрезвычайного положения на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Комендатура Нур-Султана озвучила положения режима ЧП в столице.

В городе работает оперативный штаб по установлению правопорядка и обеспечению безопасности граждан. В целях безопасности каникулы у школьников продлены до 17 января, у студентов колледжей и университетов - до 24 января. Все объекты в городе за исключением банков и ЦОНов работают в штатном режиме, в том числе общественный транспорт.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям города, призвав население не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы деструктивных сил и не выходить на незаконные собрания.