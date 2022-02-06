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Шесть автомашин сгорели во время пожара в гараже в Акмолинской области

6 Февраля 2022 22:21
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Шесть автомашин сгорели во время пожара в гараже в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области произошел пожар в гараже модульного типа. В огне были уничтожены шесть автомашин марки «Газель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, в городе Щучинске 6 февраля в 08:08 произошел пожар в гараже модульного блок-контейнерного типа.

«Здание состоит из четырех металлических контейнеров под общей крышей площадью 290 квадратных метров. Пожар локализован в 08:47, ликвидирован в 09:22. В результате пожара огнем уничтожено шесть автомобилей марки «Газель». Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ведомстве.

Как добавили спасатели, на тушение выезжали 20 сотрудников ДЧС и 4 единицы техники.



Напомним, недавно в Восточно-Казахстанской области при пожаре в гараже были спасены животные.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Видео   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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Автор:

Оксана Матасова

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