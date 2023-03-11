Шесть архитектурных памятников за год отреставрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год научно-реставрационные работы провели на шести архитектурных памятниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов на коллегии управления культуры, развития языков и архивного дела рассказал о проведенных работах.

В «Магазине купца Стрелова», «Доме купца Стрелова» и «Доме коммерсанта Аркеля» постройки конца 19-го века прошел капительный ремонт цоколя, в «Доме Абылай-хана» - ремонт фасада и внутренних помещений, в школе №1 постройки 1935-1938- года провели обустройство входной группы, в Доме культуры железнодорожников постройки 1931-го года сделали капитальный ремонт кровли.

«Центр ведет контроль научно-реставрационных и ремонтных работ на объектах историко-культурного наследия. Работы осуществляются за счет бюджетных средств, собственников и пользователей памятников истории и культуры. В соответствии с требованиями действующего законодательства работы проводятся специализированными организациями, имеющими лицензию», - отметил Ракат Мамбеталинов.

Центр осуществляет мониторинг состояния памятников истории и культуры, сохранности исторической застройки и среды, составляет акты технического осмотра, соответствующие предложения по устранению порчи, угрозы разрушения памятников и памятных мест.

В прошлом году сотрудники центра провели визуальный осмотр 65 памятников истории и культуры, расположенных в черте Петропавловска, Есильском, Уалихановском, Жамбылском, Айыртауском, Тайыншинском, Кызылжарском и в районах Шал акына и М. Жумабаева.

«Установили за год два новых монументальных сооружения: бюст Смагула Садвакасова и бюст Геннадия Зенченко. Первый – в средней школе №2 города Петропавловска за счет бюджетных средств, второй – на территории Новоникольской средней школы за счет спонсорских средств», - добавил Ракат Мамбеталинов.