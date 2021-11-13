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Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT

13 Ноября 2021 14:48
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Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на время изменятся схемы некоторых автобусных маршрутов в связи с дорожно-строительными работами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В транспортном холдинге Алматы сообщили, что в связи с необходимостью обустройства проезжей части, в рамках пробивки проспекта Абая, 14 ноября с 6:00 до 23:00, движение маршрутов общественного транспорта №126, 52, 50 будет осуществляться по ул.Момышулы, вместо ул.Яссауи.

Также маршрут №104а в северном направлении будет курсировать по ул.Яссауи - ул.Шаляпина - ул.Момышулы-ул.Жетi жарғы - ул.Садвакасова - ул. Ақбақай - ул.Яссауи, далее по действующей схеме. В южном направлении по ул.Яссауи - ул.Жетi Жарғы - ул.Момышулы - ул.Шаляпина - ул.Яссауи, далее по действующей схеме.

«Кроме того, в связи с дорожно-строительными работами, в рамках реализации проекта по реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT, в период с 06:00 часов 14 ноября до 06:00 часов 15 ноября 2021 года движение троллейбусных маршрутов №6, 11, 12 будет приостановлено», - говорится в сообщении.


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#Алматы   #Транспорт   #Общество   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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