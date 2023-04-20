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Схемы эвакуации при землетрясении появятся в каждом доме в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Апреля 2023, 19:39
Схемы эвакуации при землетрясении появятся в каждом доме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы около каждого подъезда установят эвакуационные схемы, чтобы жильцы знали, куда идти при землетрясении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц города на встрече с акимом Ерболатом Досаевым спросила, куда жильцы должны эвакуироваться при сейсмотренировках.

«По вопросу ЧС. У нас около каждого подъезда будет четкая схема каждого места, куда можно идти. В городе 25 тысяч подъездов. Я это уже утвердил, ДЧС свои предложения показали, мы деньги дадим. Надеюсь до осени каждый человек будет знать, куда ему идти, маршрут от подъезда до места сбора. Я в прошлую субботу объезжал, посмотрел убежища, места сборов. Некоторые из них находятся в некачественном состоянии, мне придется с ними разбираться. Дал поручения. Осенью в городе будут большие учения, до этого времени, надеюсь, город будет готов - мы можем оповестить людей, покажем эти точки, подготовим людей», - ответил аким.


Алматы   Акимат   Безопасность   Ерболат Досаев  
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