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    15:37, 12 Март 2021 | GMT +6

    Схемы движения двух автобусов изменят в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будут изменены схемы движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предварительно с 15 марта у маршрутов №66 и 98 будет изменена схема движения. Они теперь будут ехать прямо по улице Сатпаева до улицы Ауэзова и будут останавливаться у городской больницы № 12. У маршрутов №95, 18, 121 убрали остановку возле городской больницы», - пояснили в акимате.

    Отметим, с 6 марта изменилась схема движения популярного маршрута №12, следующего до Медеу. Теперь он будет начинать движение от спортивного комплекса «Медеу», с проспекта Достык сворачивать на проспект Абая, далее с проспекта Абая сворачивать на проспект Абылай хана до ж/д вокзала «Алматы-2».

    Ранее сообщалось, что новые автобусы на газе пополнили парк общественного транспорта Алматы.

    В эти выходные, 13 и 14 марта, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена в Алматы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.


    Теги:
    Транспорт Алматы
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