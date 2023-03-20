Схемы движения автобусов временно изменят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Схемы движения 10 автобусных маршрутов изменят в период празднования Наурыз мейрамы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Схемы объезда на время проведения мероприятия «Наурыз» в Алматы 21 - 23 марта:

№ 16 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме, в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 37 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай Батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 48 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме, в северную сторону – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 126 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме, в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 201 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 205 – в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в южную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

№ 206 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 209 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 210 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

№ 224 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.