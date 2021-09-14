Схему одного автобусного маршрута изменили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 15 сентября изменится схема движения автобусного маршрута №113, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 сентября будет изменена схема маршрута № 113 ТОО «Алматыэлектротранс». Теперь при движении по улице Шевченко со стороны улицы Жарокова он не будет поворачивать на улицу Байзакова, а будет ехать прямо до улицы Байтурсынова, далее по схеме. В обратную сторону с улицы Байтурсынова будет поворачивать на улицу Жамбыла и ехать до улицы Жарокова, далее по схеме», - сообщили в ТОО «Алматыэлектротранс».

Ранее в связи с дорожными работами временно изменили схемы маршрутов №27 и №118. Автобусы при движении по улице Алатау (улица Нурлы) не будут поворачивать на улицу Сабденова, а будут ехать прямо до проспекта Райымбека. Далее автобус №27 будет ехать по действующей схеме. Автобус №118 с проспекта Райымбека будет сворачивать на улицу Жуалы, потом выезжать на улицу Жакибаева, далее по схеме. В обратную сторону без изменений.