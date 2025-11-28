Схему фиктивного трудоустройства беременных раскрыли в Павлодарской области

Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.

— Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений. Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы, — рассказали в департаменте АФМ по Павлодарской области.

В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых.



Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.

Ранее подобную схему выявили в городе в Шымкенте. Предварительный ущерб государству оценивается в 217 миллионов тенге.