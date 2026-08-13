Схему фиктивных браков для получения грин-карт раскрыли в США

Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против 11 человек, которые участвовали в обширной схеме брачного мошенничества по организации более 1000 фиктивных браков между гражданами Китая и США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News .

В 21-страничном обвинительном заключении, поданном в Южном округе Нью-Йорка, утверждается, что схема заключения браков действовала с 2016 года и была организована обвиняемыми Эми Ченг, Сяо Мэй Чан и Ган Чжэн.

В обвинительном заключении говорится, что фиктивные браки заключались для того, чтобы помочь гражданам Китая получить грин-карты в США.

В документе отмечается, что иностранные граждане платили посредникам до $100 000 за помощь в заключении фиктивного брака и подаче заявления на получение грин-карты. Сами посредники, участвовавшие в мошенничестве, предположительно получили комиссию в размере около $5000.

Преступная схема работала по всей территории США и за рубежом, в таких штатах, как Коннектикут, Массачусетс, Пенсильвания, Кентукки, Теннесси, Джорджия и Флорида, а также в государстве Вануату и Китайской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что США меняют правила подачи документов на получение грин-карты.