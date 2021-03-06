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    22:00, 05 Март 2021 | GMT +6

    Схему движения популярного автобусного маршрута изменили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 6 марта изменится схема движения популярного маршрута №12, следующего до Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ТОО «Алматыэлектротранс», маршрут №12 будет начинать движение от спортивного комплекса «Медеу», с проспекта Достык сворачивать на проспект Абая, далее с проспекта Абая сворачивать на проспект Абылай хана до ж/д вокзала «Алматы-2».

    В обратную сторону маршрут будет двигаться по проспекту Абылай хана до улицы Курмангазы, далее по улице Курмангазы до проспекта Достык. Далее по схеме.

    В пресс-службе управления городской мобильности Алматы объяснили, что маршрут был продлен, так как на месте конечной остановки по улице Курмангазы, где был пункт отстоя автобусов, открылось учебное заведение.

    «В связи с чем конечная остановка была продлена до железножорожного вокзала, где имеется возможность организации отстоя автобусов согласно ПДД. Также сообщаем, что в связи с карантинными ограничениями усиление маршрута дополнительными подвижными единицами пока не планируется», - добавили в ведомстве.


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    Транспорт Другие государственные органы Алматы Благоустройство
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