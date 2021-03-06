Схему движения популярного автобусного маршрута изменили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 6 марта изменится схема движения популярного маршрута №12, следующего до Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Алматыэлектротранс», маршрут №12 будет начинать движение от спортивного комплекса «Медеу», с проспекта Достык сворачивать на проспект Абая, далее с проспекта Абая сворачивать на проспект Абылай хана до ж/д вокзала «Алматы-2».

В обратную сторону маршрут будет двигаться по проспекту Абылай хана до улицы Курмангазы, далее по улице Курмангазы до проспекта Достык. Далее по схеме.

В пресс-службе управления городской мобильности Алматы объяснили, что маршрут был продлен, так как на месте конечной остановки по улице Курмангазы, где был пункт отстоя автобусов, открылось учебное заведение.

«В связи с чем конечная остановка была продлена до железножорожного вокзала, где имеется возможность организации отстоя автобусов согласно ПДД. Также сообщаем, что в связи с карантинными ограничениями усиление маршрута дополнительными подвижными единицами пока не планируется», - добавили в ведомстве.