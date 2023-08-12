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    20:18, 11 Август 2023 | GMT +6

    Схему движения нескольких маршрутов изменят в Алматы из-за ремонта дорог

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи со средним ремонтом проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина вносятся временные изменения в схемы нескольких маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в связи со средним ремонтом проспекта Аль-Фараби от Дулати до Аскарова с 23:00 часов 12 августа до 07:00 часов 14 августа вносятся временные изменения в схемы следующих маршрутов на 13 августа:

    №34 - в северном направлении - начало с КП «А/С Арман» - разворот на ул. Жарокова - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

    №86 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - перенос К/П на остановочный пункт «А/ С Арман». В восточном направлении - начало с К/П «А/С Арман» - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №28 - в северном направлении - пр .Аль-Фараби - ул. Навои - далее по схеме. В южном направлении - начало с КП «ул. Биржана» - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №67 - в южном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

    №135 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №32 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №103 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

    №63 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №119 - в южном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Аскарова - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

    №38 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Новои - ул. Торайгырова - ул. Саина - далее по схеме. В восточном направлении - без изменений;

    №15 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

    №98 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Рыскулбекова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Рыскулбекова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

    №121 - в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - разворот на ул. Розабакиева - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

    №211 - в южном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений.

    Также в связи со средним ремонтом проспекта Сейфуллина от Акан Серы до Рыскулова с 23:00 часов 11 августа до 07:00 часов 13 августа вносятся временные изменения в схемы следующих маршрутов на 12 августа:

    №18 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сефуллина - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

    №30 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

    №34 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

    №72 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

    №73 - в северном направлении - пр. Назарбаева - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Назарбаева - далее по схеме;

    №129 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

    №138 - в западном направлении - пр. Рыскулова - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Рыскулова - далее по схеме;

    ТП7 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - разворот на пр. Рысулова - далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт «Сейфуллина/Рыскулова». В обратном направлении - начало движения с к/п «Сейфуллина/Рыскулова» - пр. Сейфуллина - далее по схеме.

    Ранее сообщалось, что ремонт проспектов Абая, Сейфуллина и Аль-Фараби близится к завершению в Алматы.


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