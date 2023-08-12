Схему движения нескольких маршрутов изменят в Алматы из-за ремонта дорог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи со средним ремонтом проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина вносятся временные изменения в схемы нескольких маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в связи со средним ремонтом проспекта Аль-Фараби от Дулати до Аскарова с 23:00 часов 12 августа до 07:00 часов 14 августа вносятся временные изменения в схемы следующих маршрутов на 13 августа:

№34 - в северном направлении - начало с КП «А/С Арман» - разворот на ул. Жарокова - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

№86 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - перенос К/П на остановочный пункт «А/ С Арман». В восточном направлении - начало с К/П «А/С Арман» - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№28 - в северном направлении - пр .Аль-Фараби - ул. Навои - далее по схеме. В южном направлении - начало с КП «ул. Биржана» - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№67 - в южном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

№135 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№32 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№103 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

№63 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№119 - в южном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Аскарова - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

№38 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Новои - ул. Торайгырова - ул. Саина - далее по схеме. В восточном направлении - без изменений;

№15 - в северном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - далее по схеме. В южном направлении - без изменений;

№98 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Саина - ул. Рыскулбекова - далее по схеме. В восточном направлении - ул. Рыскулбекова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№121 - в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - разворот на ул. Розабакиева - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений;

№211 - в южном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме. В северном направлении - без изменений.

Также в связи со средним ремонтом проспекта Сейфуллина от Акан Серы до Рыскулова с 23:00 часов 11 августа до 07:00 часов 13 августа вносятся временные изменения в схемы следующих маршрутов на 12 августа:

№18 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сефуллина - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№30 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№34 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№72 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме. В обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№73 - в северном направлении - пр. Назарбаева - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№129 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№138 - в западном направлении - пр. Рыскулова - ул. Жансугурова - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме. В обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Жансугурова - пр. Рыскулова - далее по схеме;

ТП7 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - разворот на пр. Рысулова - далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт «Сейфуллина/Рыскулова». В обратном направлении - начало движения с к/п «Сейфуллина/Рыскулова» - пр. Сейфуллина - далее по схеме.

Ранее сообщалось, что ремонт проспектов Абая, Сейфуллина и Аль-Фараби близится к завершению в Алматы.