Схему движения некоторых автобусов временно изменили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В транспортном холдинге Алматы сообщили, что 4 февраля с 12:00 до 5 февраля 08:00 в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95, 121, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Схемы маршрутов будут временно изменены следующим образом:

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;

№95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

Также в связи со съемками фильма будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан. На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым.

«Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства», - проинформировали в транспортном холдинге.

Ранее акимат предупредил жителей и гостей города о съемках художественного фильма на разных открытых локациях.