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Схему движения на проспекте Рыскулова изменили после открытия развязки в Алматы

19 Декабря 2021 00:39
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Схему движения на проспекте Рыскулова изменили после открытия развязки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова 19 декабря будет закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с открытием движения по транспортной развязке на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова, 19 декабря будет закрыто сквозное движение по улице Немировича-Данченко через проспекта Рыскулова. Проезд будет осуществляться путем разворота на улицу Кудерина и на улицу Емцова. Кроме того, будут закрыты развороты по проспекту Рыскулова при движении на восток перед улицей Емцова», - сообщили в акимате.

Также в связи с открытием пробивки проспекта Абая будет пересмотрен порядок пересечения перекрестка проспекта Абая и улицы Момышулы. Так, при движении на запад движение по центральным полосам будет только прямо, а на крайних полосах движение будет только налево и направо соответственно.

Напомним, 14 декабря в Алматы открылось движение по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Протяженность эстакады через проспект Рыскулова составляет 186 метров.


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#Алматы   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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