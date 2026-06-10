Схемы движения трех маршрутов временно изменят в Алматинской области

В рамках утвержденного плана управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог проводится капитальный ремонт автодороги Алматы-1 — станция Шамалган — Узынгаш (Сорбулакский тракт).

В связи с проведением ремонтных работ с 11 июня и до их завершения будут временно изменены схемы движения маршрутов № 10А, № 235 и № 255.

— Маршрут № 10А

В западном направлении: улица Аэродромная — Сорбулакский тракт — улица Ашикеева — улица Лихошерстова — до конечного пункта «Акимат».

В обратном направлении: разворот на конечном пункте «Акимат» — улица Лихошерстова — улица Ашикеева — улица Аэродромная — улица Бурундайская — Северное кольцо — улица Вдоль БАКа — улица Мамбетова — далее по схеме.

— Маршрут № 235

В западном направлении: улица Жаужурек — улица Ашикеева — Бурундайское шоссе — далее по схеме.

В обратном направлении: Бурундайское шоссе — улица Ашикеева — улица Жаужурек — далее по схеме.

— Маршрут № 255

В западном направлении: улица Жаужурек — улица Ашикеева — Бурундайское шоссе — далее по схеме.

В обратном направлении: Бурундайское шоссе — улица Ашикеева — улица Жаужурек — далее по схеме.

Напомним, с 10 июня в Алматы изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 25, № 99 и № 102.