Схемы движения двух автобусных маршрутов изменят в Алматы

С 4 сентября в Алматы временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №15 и №116 в связи с проведением строительно-монтажных работ в микрорайоне Нурлытау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Транспортном холдинге города Алматы, ограничения связаны с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на улицах Нуртазина, Кунжарык и Розы Жамановой.

Маршруты № 15 и № 116 в обоих направлениях будут следовать по улицам Баязитовой и Сапарлы жол, а также проспекту Дулати. Конечной остановкой станет «микрорайон Нурлытау».

№ 15 — в южном направлении: улица Баязитовой (южное направление) — поворот на запад перед остановкой «ГЭС-7» — проспект Дулати (южное направление) — улица Сапарлы жол (восточное направление) — конечная остановка «микрорайон Нурлытау». В северном направлении: конечная остановка «микрорайон Нурлытау» — улица Сапарлы жол (западное направление) — проспект Дулати (северное направление) — улица Баязитовой (северное направление) — далее по схеме.

№ 116 — в южном направлении: улица Баязитовой (южное направление) — поворот на запад перед остановкой «ГЭС-7» — проспект Дулати (южное направление) — улица Сапарлы жол (восточное направление) — конечная остановка «микрорайон Нурлытау». В северном направлении: конечная остановка «микрорайон Нурлытау» — улица Сапарлы жол (западное направление) — проспект Дулати (северное направление) — улица Баязитовой (северное направление) — далее по схеме.

Вместе с тем с 4 сентября будет восстановлено движение автобусов № 19, № 96, № 84А и № 109 по прежним схемам после завершения ремонтных работ на участке улицы Хо Ши Мина от улицы Универсиадной до проспекта Турара Рыскулова.

Для маршрута № 19 также восстановят конечную остановку «ЖК Нуркент», а для № 96 — «Школа-гимназия № 209».

Ранее мы сообщали об изменении схем движения автобусов № 19, № 96, № 84А и № 109 с 28 июля в связи с ремонтными работами и частичным перекрытием улицы Хо Ши Мина.