Схемы движения четырех автобусных маршрутов изменятся в Алматы

С 10 сентября в Алматы и прилегающих территориях временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 10, № 10А, № 22 и № 111 в связи с ремонтными работами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Транспортном холдинге города, изменения будут действовать до завершения соответствующих работ.

Маршрут № 111

Изменения связаны с реконструкцией водопроводных сетей на улице Гастелло — от дома № 76 до улицы Мусоргского, а также непосредственно на улице Мусоргского в Жетысуском районе.

На отдельных участках предусмотрено полное и частичное перекрытие движения, из-за чего проезд общественного транспорта будет невозможен.

В северном направлении автобус № 111 будет следовать по улице Болтирик Шешен, проспекту Суюнбая, Баянаульской и Жангельдина до конечной остановки на улице Баянаульской. В обратном направлении схема движения останется без изменений.

Маршруты № 10 и № 10А

Автобусы № 10 и № 10А временно изменят схемы движения из-за капитального ремонта автомобильной дороги областного значения «Алматы-1 — станция Шамалган — Узынагаш» и перекрытия участка улицы Аэродромной.

Кроме того, для обеспечения транспортного сообщения с поселком Боралдай для обоих маршрутов организуют дополнительный заезд в населенный пункт.

Маршрут № 10 в восточном направлении будет следовать по улицам Абылай хана — Бережинского — Ауэзова — Аэродромная — Бостанова. После разворота автобус вернется по улицам Бостанова — Аэродромная — Ауэзова — Бережинского и далее продолжит движение по привычной схеме. Обратное направление останется без изменений.

Маршрут № 10А в западном направлении будет следовать по улицам Бережинского — Ауэзова — Аэродромная — Бостанова, после чего развернется и продолжит движение по улицам Бостанова — Аэродромная — Ауэзова — Бережинского — Абылай хана и далее по установленной схеме. В обратном направлении изменений также не предусмотрено.

Маршрут № 22

С 10 сентября временно изменится и схема движения автобуса № 22. Причиной стали дорожно-ремонтные работы на участке от улицы Бекешева до улицы Абдильдина (Наурызбайский район). Объезд организуют по улице Килыбая Медеубекова, ранее носившей название Карьерная.

В западном направлении автобус будет следовать по улицам Жандосова — Медеубекова — Мамыр — проспекту Абая — улице Алатау до конечной остановки Алатау/Абая.

В восточном направлении маршрут пройдет от конечной остановки Алатау/Абая по улице Алатау, проспекту Абая, улицам Мамыр и Медеубекова с выездом на Жандосова, после чего автобус продолжит движение по прежней схеме.

Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.

Также в Алматы с 8 сентября временно изменились схемы движения маршрутов № 4, № 14, № 44, № 50 и № 128.