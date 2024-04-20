Схемы движения 69 маршрутов изменятся из-за полумарафона в Алматы

В Алматы скорректируют движение 69 маршрутов на период проведения полумарафона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городе 21 апреля будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона. В связи с этим, управление городской мобильности сообщает о внесении изменений в движение маршрутов общественного транспорта.

Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00:00 до 11:00 21 апреля. Южная сторона будет открыта.

Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 06:45 до 09:10. Южная сторона будет свободна для передвижения.

Движение на участке дороги проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07:10 до 08:30 будет полностью перекрыто. Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 08:10 до 10:40. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по южной стороне проспекта Абая от проспекта Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 07:20 до 09:00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби и до проспекта Абая с 08:00 до 09:40 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Так, до 11:00 21 апреля вносятся корректировки в схему 69 маршрутов:

№4 - в восточном направлении - улица Шаляпина - улица Момышулы - улица Толе би - улица Брусиловского - далее по схеме, в обратном направлении - улица Тургут Озала - проспект Абая - улица Момышулы - улица Шаляпина - далее по схеме;

№15 – в северном направлении – улица Исиналиева – улица Жарокова – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Алтынсарина - улица Жандосова - улица Тимирязева - улица Жарокова - далее по схеме;

№18 – в южном направлении – улица Байтурсынова – улица Шевченко – улица Муканова – улица Байзакова – улица Жандосова - улица Ауэзова – улица Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – улица Тимирязева – улица Ауэзова – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – улица Байтурсынова – далее по схеме;

№19 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Байзакова – улица Муканова – улица Шевченко – улица Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Жарокова – улица Жамбыла – улица Муканова – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Жарокова – далее по схеме;

№22 - в северном направлении - улица Ауэзова - улица Жандосова - улица Муканова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Муканова - улица Жандосова - улица Ауэзова - далее по схеме;

№25 – в восточном направлении – улица Момышулы - улица Жубанова - улица Отеген батыра - улица Толе би - улица Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - без изменений;

№28 – в северном направлении – проспект Дулати – разворот на улицу Утегенова, в обратном направлении – улица Утегенова – проспект Дулати – далее по схеме; перенос контрольной точки на улицу Утегенова;

№30 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – улица Тимирязева – улица Ауэзова – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Сейфуллина – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Абая – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Ауэзова – улица Тимирязева – проспект Гагарина – улица Утепова – улица Жарокова – далее по схеме;

№31 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – проспект Гагарина – улица Тимирязева - улица Жандосова - проспект Алтынсарина - улица Шаляпина - улица Момышулы - далее по схеме, в обратном направлении - улица Момышулы - улица Шаляпина - проспект Алтынсарина - улица Жандосова - улица Тимирязева - проспект Гагарина - улица Утепова - улица Жарокова - далее по схеме;

№32 – в восточном направлении – проспект аль-Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – улица Ауэзова – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – улица Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Ауэзова – улица Тимирязева – улица Жандосова – улица Сулейменова – улица Рыскулбекова – улица Мустафина – улица Саина – далее по схеме;

№34 - в восточном направлении - проспект аль-Фараби – улица Жарокова – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Сейфуллина - далее по схеме, в обратном направлении – проспект Сейфуллина – улица Шевченко – улица Муканова – улица Байзакова – улица Жандосова – улица Сулейменова – далее по схеме;

№37 – в южном направлении – проспект Алтынсарина – проспект Абая – до остановочного пункта Момышулы/Абая, в обратном направлении – остановочный пункт Момышулы/Абая – улица Момышулы – улица Толе би – далее по схеме, перенос КП на Момышулы/Абая;

№38 – проспект аль-Фараби - улица Толе би - проспект Достык - проспект Абая - улица Саина - далее по схеме;

№38а – ограничено движение до 11:00;

№44 – в западном направлении – проспект Абая - улица Байзакова - улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№45 – в южном направлении – улица Утеген батыра – улица Толе би – проспект Достык – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Достык – улица Толе би – улица Утеген батыра – далее по схеме.

№55 – в восточном направлении – проспект Абая – улица Момышулы – улица Жубанова – проспект Алтынсарина – проспект Абая, в обратном направлении – без изменений;

№56 - в северном направлении - улица Ауэзова - улица Сатпаева - улица Муканова - улица Шевченко - улица Ауэзова - далее по схеме, в обратном направлении - улица Ауэзова - улица Жамбыла - улица Муканова - улица Сатпаева - улица Ауэзова - далее по схеме;

№57 – в южном направлении – улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Сатпаева – проспект Гагарина – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

№59 – в южном направлении – улица Утеген батыра – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Берегового – далее по схеме, в обратном направлении – улица Щепкина – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Толе би – далее по схеме;

№62 – в северном направлении – проспект аль-Фараби – проспект Достык – проспект Абая – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Манаса – улица Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Достык – проспект аль-Фараби – далее по схеме;

№63 – ограничено движение до 11:00;

№63а – ограничено движение до 11:00;

№65 – в восточном направлении – улица Толе би – улица Наурызбай батыра – проспект Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№66 – в западном направлении – проспект Абая – проспект Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – улица Толе би – улица Момышулы - улица Шаляпина – улица Сатпаева - улица Муканова - улица Курмангазы - проспект Достык - далее по схеме;

№67 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Тимирязева – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – улица Мустафина – разворот на улице Саина – далее по схеме;

№70 – улица Розыбакиева - улица Жамбыла - проспект Гагарина - улица Шевченко - улица Розыбакиева - далее движение в обратном направлении - перенос КП на остановочный пункт улицы Шевченко; в обратном направлении начало движения с КП улицы Шевченко;

№72 – в западном направлении - проспект Абая - до КП «микрорайон №3» (северная сторона), в обртаном направлении - проспект Абая - улица Саина - улица Кабдолова - далее по схеме;

№77 – в всеверном направлении – проспект аль-Фараби – улица Жарокова – улица Жандосова - улица Муканова - улица Шевченко - улица Розыбакиева - далее по схеме; в обратном направлении – улица Розыбакиева – улица Жамбыла – улица Муканова – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – далее по схеме;

№79 – в западном направлении – проспект Абая – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – улица Жандосова – улица Берегового – улица Шаляпина – улица Саина – улица Жандосова, в обратном направлении – улица Жандосова – улица Байзакова – улица Курмангазы – проспект Назарбаева - дале по схеме;

№80 - в южном направлении - улица Жамбыла - улица Муканова - улица Сатпаева - улица Манаса - далее по схеме, в обратном направлении - улица Ауэзова - улица Жандосова - улица Муканова - улица Шевченко - улица Манаса - далее по схеме;

№81 – в южном направлении – улица Розыбакиева – улица Жамбыла – улица Муканова – улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – улица Тимирязева – проспект Гагарина – улица Кожабекова, в обратном направлении – улица Кожабекова – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Байзакова – улица Муканова – улица Шевченко – улица Розыбакиева – далее по схеме;

№86 – в южном направлении – ограничено до проспекта Абая, перенос КП на ОП «Драмтеатр им. Лермонтова»; в обратном направлении – начало движения с КП «Драмтеатр им. Лермонтова» - проспект Абая - улица Желтоксан - улица Курмангазы - проспект Назарбаева - далее по схеме;

№92 – в западном направлении без изменений; в обратном направлении – улица Момышулы – улица Толе би – улица Желтоксан – далее по схеме;

№95 – в восточном направлении – улица Момышулы – улица Толе би – проспект Достык – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Достык – проспект Абая – улица Момышулы – далее по схеме;

№98 – в западном направлении – улица Жандосова – улица Сулейменова – улица Рыскулбекова разворот на Рыскулбекова, в обратном направлении – улица Рыскулбекова – улица Сулейменова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Абылай хана – далее по схеме;

№101 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – улица Сатпаева – улица Шаляпина – улица Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении – улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – улица Утепова - улица Жарокова - далее по схеме;

№103 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Утепова – улица Розыбакиева – улица Сатпаева –улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – проспект Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Алтынсарина – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина – улица Алтынсарина - далее по схеме;

№104 – в южном направлении – улица Саина – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – улица Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Рыскулова, далее по схеме;

№109 – в южном направлении проспект Абая – улица Саина – улица Шаляпина – улица Момышулы далее по схеме, в обратном направлении начало с КП «микрорайон Мамыр-1» - улица Шаляпина – улица Момышулы - проспект Рыскулова - далее по схеме;

№116 – в южном направлении – улица Толе би – улица Муканова – улица Жандосова – улица Айманова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Жарокова – улица Жандосова – улица Муканова – ултца Шевченко – улица Гагарина – далее по схеме;

№118 – в восточном направлении – улица Саина разворот перед улицей Маргулана – улица Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№119 – в северном направлении – улица Аскарова - улица Садыкова – улица Мустафина – улица Сулейменова – улица Токтабаева – улица Щепкина – улица Берегового – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Муканова – улица Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – улица Толе би – улица Муканова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – улица Берегового – улица Щепкина – улица Токтабаева – улица Сулейменова – улица Мустафина – улица Садыкова – улица Аскарова;

№121 – в северном направлении начало – с (ОП Орбита-2) улица Мустафина – улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Достык – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Достык – улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Навои – улица Торайгырова – улица Мустафина, перенос КП на ОП «Орбита-2»;

№123 – в северном направлении без изменений, в обратном направлении – улица Шевченко - улица Муканова - улица Жандосова - улица Манаса – улица Кожабекова - улица Розыбакиева - далее по схеме;

№124 – в южном направлении – улица Жубанова – улица Момышулы – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина – улица Жандосова – улица Тимирязева – улица Ауэзова – КП «улицы Ауэзова», в обратном направлении - начало движения с КП - улица Ауэзова – улица Габдуллина – улица Манаса – улица Тимирязева – улица Жандосова – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Момышулы – улица Жубанова – далее по схеме;

№127 – в северном направлении – улица Жарокова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – проспект Назарбаева – улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Жарокова далее по схеме;

№128 – в восточном направлении – проспект Алтынсарина – улица Шаляпина – улица Сатпаева – улица Муканова – улица Курмангазы – проспект Достык – далее по схеме; в обратном направлении - проспект Достык - улица Шевченко – улица Муканова – улица Сатпаева – улица Шаляпина – проспект Алтынсарина далее по схеме;

№135 – в южном направлении – улица Розыбакиева - улица Жамбыла – улица Муканова – улица Сатпаева – улица Розыбакиева – улица Жандосова – улица Сулейменова – улица Мустафина – разворот улицы Мустафина – конечный пункт «микрорайон Орбита-2», в обратном направлении – улица Мустафина – улица Сулейменова – улица Жандосова – улица Муканова – улица Шевченко – улица Розыбакиева – далее по схеме;

№137 - в западном направлении - улица Жубанова - улица Момышулы - улица Шаляпина - далее по схеме, в обратном направлении - улица Шаляпина - улица Момышулы - улица Жубанова - далее по схеме;

№205 – в южном направлении – улица Наурызбай батыра – улица Шевченко – улица Муканова – улица Жандосова – улица Ауэзова – улица Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – улица Тимирязева – улица Байзакова – улица Муканова – улица Курмангазы – улица Желтоксан – далее по схеме;

№209 – в восточном направлении – начало движения КП «Курмангазы/Байтурсынова» – улица Масанчи – улица Шевченко – улица Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Байтурсынова – улица Курмангазы – далее в обратном направлении;

№210 – в восточном направлении – начало движения КП «Курмангазы/Байтурсынова» – улица Масанчи – улица Шевченко – улица Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Байтурсынова – улица Курмангазы – далее в обратном направлении;

№211 – проспект Дулати – разворот на улицу Утегенова – далее движение в обратном направлении;

№212 – в восточном направлении – улица Яссауи – улица Шаляпина – улица Саина – улица Жандосова, в обратном направлении начало движения с ТРЦ Almaty Mall;

№224 – в восточном направлении – начало движения КП «Курмангазы/Байтурсынова» – улица Масанчи – улица Шевченко – улица Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Байтурсынова – улица Курмангазы – далее в обратном направлении;

№120а – улица Тургут озала – улица Толе би – улица Розыбакиева – улица Жамбыла – проспект Достык – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;

№120 – без изменений;

№4 – в западном направлении - улица Тургут Озала - улица Толе би - улица Момышулы - улица Шаляпина - далее по схеме, в обратном направлении - улица Шаляпина - улица Момышулы - улица Толе би - улица Тургут Озала - далее по схеме;

№113 – в западном направлении – улица Шевченко – улица Муканова - улица Байзакова – улица Сатпаева – улица Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – улица Жарокова – улица Сатпаева – улица Байзакова – улица Муканова – улица Жамбыла – далее по схеме.

Троллейбусы:

№1 - ограничено движение до 11:00;

№11 – ограничено движение до 11:00;

№12 – ограничено движение до 11:00;

№19 – ограничено движение до 11:00;

№25 – ограничено движение до 11:00;

№5 – ограничено движение до 11:00;

№6 – ограничено движение до 11:00;

№7 – ограничено движение до 11:00;

№9 – ограничено движение до 11:00.