Схемы движения 13 маршрутов временно изменят в Алматы

С 08:00 17 июля до 17:00 18 июля в Алматы будет ограничено движение автотранспорта на участке проспекта Серкебаева — от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева. Это связано с проведением работ по среднему ремонту дорожного покрытия.

Как сообщили в Транспортном холдинге города, в связи с этим временно изменятся схемы движения сразу нескольких автобусных маршрутов.

Изменения коснутся маршрутов:

№ 18 — в западном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — ул. Утепова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Утепова — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ 30 — в южном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ 31 — в южном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ 56 — в южном направлении: ул. Ауэзова — ул. Жандосова — ул. Жарокова, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений;

№ 64 — в западном направлении: пр. Аль-Фараби — разворот на кольце ул. Мустафина — пр. Аль-Фараби до КП. В обратном направлении — без изменений;

№ 81 — в южном направлении: ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби — до КП «А/С Арман». В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — разворот на ул. Жарокова под мостом — пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева, далее по схеме;

№ 98 — в южном направлении: ул. Ауэзова — ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ 116 — в южном направлении: ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — ул. Жарокова — ул. Жандосова, далее по схеме;

№ 123 — в южном направлении: ул. Манаса — ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева — до КП. В обратном направлении: ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;

№ТП1 — в северном направлении: начало с КП Кожабекова разворот — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений;

№ТП9 — в южном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — до КП Кожабекова разворот. В обратном направлении: КП Кожабекова — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме.

Кроме того, с 17 июля перекроют участок улицы Медеубекова — от улицы Жандосова до улицы Бекешова. Это связано со строительно-монтажными работами по объекту «Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Акжар».

В связи с этим будут временно скорректированы схемы движения следующих маршрутов:.

№ 26 — В южном направлении: ул. Алатау — ул. Бекешева — ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Бекешева, далее по схеме;

№ 49 — В южном направлении: ул. Бекешева — ул. Алатау до конечного пункта «Школа — гимназия № 200». В обратном направлении: начало с конечного пункта «Школа-гимназия № 200» — ул. Алатау — пр. Абая — ул. Медеубекова, далее по схеме.

Транспортный холдинг города Алматы просит горожан учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что с 16 по 21 июля будут временно скорректированы схемы движения семи маршрутов.