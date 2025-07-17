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    20:53, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Схемы движения 13 маршрутов временно изменят в Алматы

    В Алматы временно изменят схемы движения общественного транспорта из-за ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобусы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    С 08:00 17 июля до 17:00 18 июля в Алматы будет ограничено движение автотранспорта на участке проспекта Серкебаева — от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева. Это связано с проведением работ по среднему ремонту дорожного покрытия.

    Как сообщили в Транспортном холдинге города, в связи с этим временно изменятся схемы движения сразу нескольких автобусных маршрутов.

    Изменения коснутся маршрутов:

    • № 18 — в западном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — ул. Утепова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Утепова — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;
    • № 30 — в южном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;
    • № 31 — в южном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;
    • № 56 — в южном направлении: ул. Ауэзова — ул. Жандосова — ул. Жарокова, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений;
    • № 64 — в западном направлении: пр. Аль-Фараби — разворот на кольце ул. Мустафина — пр. Аль-Фараби до КП. В обратном направлении — без изменений;
    • № 81 — в южном направлении: ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби — до КП «А/С Арман». В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — разворот на ул. Жарокова под мостом — пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева, далее по схеме;
    • № 98 — в южном направлении: ул. Ауэзова — ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;
    • № 116 — в южном направлении: ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: пр. Аль-Фараби — ул. Жарокова — ул. Жандосова, далее по схеме;
    • № 123 — в южном направлении: ул. Манаса — ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби — ул. Розыбакиева — до КП. В обратном направлении: ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме;
    • №ТП1 — в северном направлении: начало с КП Кожабекова разворот — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме. В обратном направлении — без изменений;
    • №ТП9 — в южном направлении: ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — до КП Кожабекова разворот. В обратном направлении: КП Кожабекова — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева, далее по схеме.

    Кроме того, с 17 июля перекроют участок улицы Медеубекова — от улицы Жандосова до улицы Бекешова. Это связано со строительно-монтажными работами по объекту «Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона «Акжар».

    В связи с этим будут временно скорректированы схемы движения следующих маршрутов:.

    • № 26 — В южном направлении: ул. Алатау — ул. Бекешева — ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Бекешева, далее по схеме;
    • № 49 — В южном направлении: ул. Бекешева — ул. Алатау до конечного пункта «Школа — гимназия № 200». В обратном направлении: начало с конечного пункта «Школа-гимназия № 200» — ул. Алатау — пр. Абая — ул. Медеубекова, далее по схеме.

    Транспортный холдинг города Алматы просит горожан учитывать изменения при планировании поездок.

    Ранее сообщалось, что с 16 по 21 июля будут временно скорректированы схемы движения семи маршрутов.

    Теги:
    Транспорт Автобус Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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