Шелковый путь 2.0: Центральная Азия бьет рекорды по туристам

Рост показателей

Центральная Азия переживает настоящий туристический бум. В 2024 году регион посетило 28,6 млн иностранных туристов — рекордный показатель за всю историю наблюдений. Успех объясняется не только природными и культурными богатствами, но и активными усилиями стран по развитию отрасли.

За первое полугодие 2025 года Казахстан посетили 7,5 млн иностранных туристов, из них 5 млн пробыли в стране более суток.

За весь 2024 год этот показатель составил 15,3 млн человек.

Совокупный доход туристских объектов достиг 151 млрд тенге, что на 25% больше, чем годом ранее. Больше всего туристов приехало из Китая, Индии, Турции, Германии и Южной Кореи.

В Кыргызстане растет популярность экотуризма и активного отдыха, особенно среди путешественников из Европы и Азии.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

В январе–июне 2025 года страну посетили почти 5 млн иностранцев (за весь 2024 год — 8,86 млн). Почти 90% туристов прибыли из стран ЦА, главным образом из Узбекистана.

Узбекистан укрепляет позиции центра культурного туризма. Самарканд, Бухара и Хива остаются самыми популярными направлениями. По данным Национального комитета по статистике РУ, с января по август 2025 года страну посетили 7,5 млн иностранных туристов, что на 49% больше, чем годом ранее. Основной поток идет из соседних стран: Кыргызстан — 2,1 млн человек, Казахстан — 1,76 млн, Таджикистан — 1,7 млн. Рост связан с либерализацией визового режима и активным продвижением исторического наследия.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Таджикистан делает ставку на исторический и культурный туризм. За первые шесть месяцев 2025 года страну посетили 761 тыс. иностранных туристов, что на 181 тыс. больше, чем годом ранее. Большинство туристов — граждане стран СНГ (около 700 тыс.), однако растет и число гостей из дальнего зарубежья — почти 60 тыс. человек.

Фото: centralasia-adventures.com

Эксперт в сфере туризма Максат Усубалиев отмечает заметный рост показателей туристического сектора в странах Центральной Азии. По его словам, позитивная динамика обусловлена снижением бюрократических барьеров и активизацией маркетинговых кампаний, что усилило привлекательность региона для международных путешественников.

— У каждой страны Центральной Азии есть свои сильные стороны и своя специфика развития туристического сектора. Сегодня идет активное продвижение региона на внешних рынках, и это уже приносит заметные результаты. Центральная Азия становится все более привлекательной для туристов из дальнего зарубежья. При этом сохраняется и высокий взаимный туристический обмен между нашими государствами. Так, в 2024 году Кыргызстан посетили около 9 млн иностранных граждан, из которых 80% — туристы из Узбекистана и Казахстана, — отметил он.

Эксперт также отметил, что одним из ключевых факторов роста туристического потока стало улучшение визовой политики стран региона.

— В Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане заметно либерализировалась визовая политика. Перечень стран, гражданам которых разрешено безвизовое посещение региона, расширяется и постепенно синхронизируется. Это хороший пример интеграции в столь чувствительной для туризма сфере, — сказал Максат Усубалиев.

Вклад в экономику и инвестиции

Страны ЦА активно инвестируют в развитие своего туристического сектора, делая акцент как на внутренние, так и на иностранные инвестиции.

В Казахстане по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал достиг 947,5 млрд тенге, что на 20,3% больше, чем в 2023 году (787,3 млрд тенге). За 2019–2024 годы в сфере туризма реализовано более 605 инвестиционных проектов на общую сумму 550 млрд тенге, из них в 2024 году успешно завершены 87 инвестиционных проектов.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

За первое полугодие 2025 года совокупный доход туристских объектов достиг 151 млрд тенге, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Объем инвестиций в сферу туризма увеличился на 27% и составил 592 млрд тенге. Наиболее значительный рост вложений зафиксирован в Улытауской (+626%), Актюбинской (+241%), Атырауской (+214%) и Кызылординской (+97%) областях.

В Кыргызстане в сферу туризма в период с 2021 по 2024 годы привлечено более $138,5 млн прямых иностранных инвестиций (без учета оттока). Самый большой показатель вложений приходится на 2022 год — $49,8 млн. Основными инвесторами из стран СНГ в туристическом секторе остаются Россия ($7,6 млн) и Казахстан ($4,235 млн). Среди других стран выделяются — ОАЭ ($32,077 млн) и Китай ($10,173 млн).

Доля туризма в ВВП страны стабильно растет, достигнув 4,3% (30,2 млрд сомов) в первом полугодии 2025 года. Инвестиции в основной капитал на строительстве туристических объектов достигли 11,3 млрд сомов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основные средства направлялись на строительство и реконструкцию дорог, гостиниц, пансионатов и объектов торговли.

За последние 8 лет в туристическую отрасль Узбекистана было вложено $6,5 млрд инвестиций, создано 130 тысяч гостиничных мест. По данным Комитета по туризму, в 2024 году число семейных гостевых домов выросло с 319 до 3,7 тыс., построено 110 новых гостиниц и 110 хостелов. В туристической отрасли было создано 48 тыс. рабочих мест. В 2025 году на развитие инфраструктуры выделено 400 млрд сумов, позволяющих обеспечить работой 50 тыс. граждан страны.

В Таджикистане на реализацию четырехлетней программы развития туризма (2023–2026 годы) из различных источников, включая средства частного сектора и ряда международных организаций, планируется выделить более 178 млн 665 тыс. сомони (более $16,3 млн). Власти активно привлекают внешнее финансирование и инвестиции. В 2019 году Азиатский банк развития одобрил грант в размере $10 млн на поддержку проекта в развитии туризма в стране.

Роль объектов наследия ЮНЕСКО

Объекты наследия ЮНЕСКО в ЦА играют ключевую роль в привлечении туристов и формировании имиджа региона как уникального культурного и природного направления.

Казахстан представлен как культурными, так и природными объектами:

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави (2003) — памятник архитектуры тимуридского периода.

(2003) — памятник архитектуры тимуридского периода. Петроглифы Тамгалы (2004) — наскальные изображения бронзового века.

(2004) — наскальные изображения бронзового века. Сарыарка (2008) — степи и озера Северного Казахстана с уникальными экосистемами.

(2008) — степи и озера Северного Казахстана с уникальными экосистемами. Маршруты Чанъань–Тянь-Шаньского коридора (2014) — древние города и участки Великого Шелкового пути.

(2014) — древние города и участки Великого Шелкового пути. Западный Тянь-Шань (2016) — трансграничный природный объект.

(2016) — трансграничный природный объект. Туранские пустыни умеренного пояса (2023) — уникальные пустынные экосистемы.

Кыргызстан представлен:

Горой Сулайман-Тоо в Оше (2009) — священное место на Великом Шелковом пути.

в Оше (2009) — священное место на Великом Шелковом пути. Участками маршрутов Чанъань–Тянь-Шаньского коридора (Суяб, Невакет, Баласагун, 2014).

Природными заповедниками Западного Тянь-Шаня (Сары-Челек, Беш-Аральский и Падышатинский, 2016).

Узбекистан имеет семь объектов: Ичан-Кала в Хиве (1990), исторические центры Бухары (1993) и Шахрисабза (2000), город Самарканд (2001), Западный Тянь-Шань (2016), Зеравшано–Каракумский коридор (2023), холодные пустыни Турана (2023).

Фото: damda.uz

Таджикистан представлен: древним городом Саразм (2010), Таджикским национальным парком (2013), Тугайными лесами заповедника «Тигровая Балка» (2023), Зеравшано–Каракумским коридором (2023) и памятниками Древнего Хуттала (2025).

Фото: Wikipedia

Эксперты отмечают, что включение объектов в список ЮНЕСКО повышает престиж региона, привлекает инвесторов и способствует сохранению наследия. Трансграничные объекты, такие как Великий Шелковый путь и Западный Тянь-Шань, усиливают сотрудничество стран ЦА в туристической сфере.

Проблемы и вызовы

Несмотря на прогресс, развитие туризма в регионе сталкивается с рядом проблем. Основные препятствия — недостаточная инфраструктура, визовые и административные барьеры, высокий уровень цен при низком качестве сервиса, дефицит квалифицированных кадров и слабое продвижение туристического продукта за рубежом.

Особенно остро ощущается нехватка гостиниц среднего и бюджетного сегмента, неравномерное распределение мест размещения и плохое состояние дорог. Высокие цены на авиаперелеты, слабое развитие транспортных сетей и устаревшие системы в отдельных странах усложняют поездки между государствами региона.

Отсутствие единой визы для всех государств региона также ограничивает мобильность туристов и снижает привлекательность маршрутов, охватывающих несколько стран.

По мнению Максата Усубалиевав отрасли по-прежнему существует немало проблем.

— Хорошо уже то, что о них начали открыто говорить. В основном сложности связаны с организационными процессами внутри самих стран Центральной Азии — это различия в регулирующих документах и сохраняющиеся бюрократические барьеры, — сказал эксперт.

Фото: economist.kg

Каковы перспективы

Эксперты подчеркивают, что развитие туризма в регионе зависит от улучшения транспортной доступности, повышения качества услуг, активного продвижения на международной арене и создания благоприятного инвестиционного климата. Важную роль играет сотрудничество стран ЦА, унификация стандартов и формирование совместных туристических продуктов для укрепления конкурентоспособности региона.

По мнению бывшего заместителя министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Максата Чакиева, создание единого туристического пространства с общей визой могло бы значительно повысить конкурентоспособность региона. Введение «Central Asia Visa» позволит путешественникам свободно перемещаться между странами без оформления отдельных виз. Эксперт отмечает, что для успешной реализации проекта необходимо создать региональную туристическую организацию, которая будет координировать взаимодействие стран и обеспечивать согласованное развитие отрасли.

— На первоначальном этапе эту роль могла бы выполнять Межправительственная комиссия по туризму, действующая на основе соглашения между странами под управлением национальных министерств туризма. В дальнейшем планируется создание отдельной Международной туристической организации Центральной Азии. Это будет полностью независимая структура, в которую смогут войти не только государства, но и представители частного сектора — туроператоры, авиакомпании, гостиничные сети. Среди ее основных задач — разработка стратегий развития туризма, продвижение единого бренда Центральной Азии и развитие инфраструктуры, — отметил Максат Чакиев.

Фото: 24.kg

Сопредседатель Ассоциации курортов Кыргызстана Азамат Жаманкулов, оценивая динамику туристической отрасли в ЦА, отметил, что за последние годы во всех странах региона наблюдается устойчивый рост и позитивные структурные изменения.

— Центральноазиатские государства сегодня уделяют особое внимание развитию туризма: расширяют инфраструктуру, упрощают визовые процедуры. У большинства стран действует взаимный безвизовый режим, активно ведется качественное маркетинговое продвижение региона. В целом бизнес-туризм развивается очень динамично. На ключевых мировых туристических площадках и выставках страны ЦА регулярно участвуют и продвигают себя как единый регион. С открытием границ и пограничных пунктов между нашими странами заметно улучшилась безопасность пребывания туристов, упростились процедуры пересечения границы, повысился уровень комфорта, — подчеркнул он.

Примечательно, что в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане сегодня реализуются крупные инвестиционные проекты, формируется кластерное развитие различных направлений туризма, что уже приносит ощутимые результаты. В то же время, среди нерешенных вопросов отрасли эксперт выделяет инициативу по введению единой региональной визы — она по-прежнему остается на уровне обсуждений.

— За последний год в этом направлении сделан серьезный шаг: вопрос активно поднимается и обсуждается на уровне президентов. Думаю, в скором времени его удастся реализовать, — отметил Азамат Жаманкулов.

Фото: ekonomika.media

По мнению эксперта, ключевым вопросом для развития регионального туризма остается эффективный маркетинг.

— Отрадно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавней встрече глав государств поднял вопрос о необходимости создания единого туристического бренда Центральной Азии и его продвижения. Нужно подчеркнуть, что туристический бизнес Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана уже много лет продвигает регион как единый продукт. Поэтому крайне важно, что этот вопрос теперь поднимается на уровне глав государств. Уверен, что в ближайшее время будут предприняты реальные шаги в этом направлении, — отметил он.

Эксперт Максат Усубалиев считает, что для полноценного продвижения стран региона на мировом рынке необходима интеграция как между туристическими игроками, так и в сфере государственного регулирования. По его словам, только совместными усилиями государства региона смогут добиться значимых результатов.

— Развитие инфраструктуры — реконструкция и открытие аэропортов, модернизация приграничных пунктов пропуска с разделением грузовых и пассажирских потоков, присвоение погранпунктам статуса международных — положительно влияет на туристические потоки и расширяет доступ региона к внешним рынкам, — сказал он.

Азамат Жаманкулов также отметил, что в последние годы Центральная Азия привлекает повышенное внимание не только со стороны ближайших соседей, но и мирового сообщества — в политическом и экономическом плане. Все это, по его словам, может в перспективе дать серьезный импульс развитию туризма в регионе.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

— Возможно, уже через несколько лет 10–15% структуры ВВП региона будет приходиться на туризм, и это станет действительно ощутимым результатом для всех стран Центральной Азии, — подытожил эксперт.

Туризм в Центральной Азии активно развивается и становится драйвером экономического роста. Для дальнейшего продвижения региона нужны инвестиции в инфраструктуру, повышение качества сервиса, упрощение визовой политики и создание единого туристического бренда. Только совместными усилиями страны смогут раскрыть свой потенциал и укрепить позиции на мировой туристической карте.