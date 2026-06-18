Шайдоров и Морозова получили олимпийские премии: Минтуризма РК отчиталось о выплатах

Министерство туризма и спорта РК заявило о полном расчете со спортсменами, показавшими высокие результаты на зимних Олимпийских играх 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ведомство заявило, что государственные премии за попадание в топ-6 на зимней Олимпиаде-2026 выплачены всем спортсменам, которым они предусмотрены. На эти цели было направлено более 250 млн тенге.

— Правительство Республики Казахстан приняло постановление о выплате денежных вознаграждений победителю XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, Михаилу Шайдорову (фигурное катание), а также Надежде Морозовой (конькобежный спорт), вошедшей в число шести лучших спортсменов. Согласно постановлению, из резерва Правительства выделены средства на выплаты спортсменам и их тренерам. В общей сложности денежные премии получили два спортсмена и их пять тренеров, — сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством Михаилу Шайдорову выплатили 250 тысяч долларов; Надежде Морозовой — 5 тысяч долларов.

— Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов-призеров. Кроме того, призерам Олимпийских игр будет оказана дополнительная поддержка со стороны местных исполнительных органов. В частности, акиматы предоставят спортсменам бесплатные квартиры из местного коммунального жилищного фонда, — заверили в министерстве.

Ранее у Михаила Шайдорова и Министерство туризма и спорта РК возник спор по поводу нового контракта.