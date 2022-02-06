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Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC

6 Февраля 2022 08:41
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Шавкат Рахмонов ярким нокаутом выиграл третий бой подряд в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) провел свой третий поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он выступил на турнире UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с гайанцем Карлстоном Харрисом (17-4). Этот бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Рахмонова нокаутом после вертушки в первом раунде.

Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал пятнадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Карлстон Харрис потерпел пятое поражение.

Добавим, что для Рахмонова это третья победа в UFC в трех боях: до этого он победил сабмишном бразильцев Алекса Оливейру (22-11-1-2) и Мишела Празериса (26-4).




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