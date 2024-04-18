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    21:39, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC

    Шавкат Рахмонов
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) сохранил за собой третью строчку в обновленном рейтинге UFC в полусреднем весе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Чемпионом дивизиона по-прежнему является англичанин Леон Эдвардс (22-3). На первом месте — нигерийский боец Камару Усман (20-4). Второй номер рейтинга — за американцем Белалом Мухаммадом (22-3).

    Свой последний бой Шавкат Рахмонов провел в декабре: он засабмитил во втором раунде американца Стивена Томпсона (17-7-1).

    Ш. Рахмонов провел в UFC шесть боев и одержал в них шесть побед, причем все поединки казахстанец выиграл досрочно.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Шавкат Рахмонов Бокс
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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