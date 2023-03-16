Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Шавкат Рахмонов рассказал о своих поражениях

16 Марта 2023, 12:00
Шавкат Рахмонов рассказал о своих поражениях Фото: ufc.com

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов, который имеет безупречный рекорд в профессиональном ММА (17-0), на пресс-конференции в Алматы рассказал о своих проигрышах во время выступлений в любителях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Конечно, поражения были. Все бойцы, которые через любительский уровень проходят, терпят поражения. Не могу даже вспомнить тех бойцов, кто не проигрывал. Поражения тебя делают сильнее, если ты будешь правильно принимать это поражение и правильно работать над своими ошибками. Понимать, чего тебе не хватило. Я проигрывал, но это по пальцам можно посчитать — пару раз где-то. Но даже если я проигрывал, я знал, что этого соперника все равно «схаваю», если бы даже на улице [с ним подрался] (смеется). Мне было всегда неприятно проигрывать. Я понимаю, всем это неприятно, но мне это, наверное, было неприятнее всех. Я сильно злился», - сказал он.

Свой последний на сегодня поединок Шавкат провел 5 марта в Лас-Вегасе. В нем он сабмишеном в третьем раунде победил американца Джеффа Нила.


Новости по теме
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя
Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
Теги:
Читайте также
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Свыше тысячи юных шахматистов приняли участие в чемпионате Казахстана
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом
Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя
Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике
Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
Казахстан обеспечил себе первую медаль на турнире по боксу в Баку
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей