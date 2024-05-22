Шавкат Рахмонов перенимает азы бокса у тренера Жанибека Алимханулы

Самый известный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов начал свой очередной тренировочный лагерь. В настоящее время мастер смешанных единоборств работает над ударной техникой под руководством заслуженного тренера РК Мурата Сихымбаева, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

— Когда мне поступило предложение поработать над ударной техникой Шавката Рахмонова, долго не раздумывая согласился. Во-первых, не мог отказать своему бывшему подопечному, а ныне талантливому тренеру Оразу Альдыбаеву, а во-вторых, хотелось внести свою лепту в подготовку выдающегося бойца современности. В ММА помимо ударки необходимо также хорошо обладать борцовским технико-тактическим арсеналом. С Шавкатом мы занимаемся три раза в неделю. В другие дни Рахмонов уделяет внимание элементам борьбы и силовым упражнениям. Шавкат профессионал до мозга костей, выполняюший огромный объем работы, — говорит заслуженный тренер РК по боксу.

Фото из личного архива Мурата Сихымбаева

По словам именитого специалиста, благодаря совместной работе с одним из ярчайших представителей смешанных боевых искусств он пересмотрел все его бои в ММА.

— У Шавката отличная статистика — 18-0 и он имеет потенциал продолжать победную серию ещё долгие годы. Несмотря на популярность UFC, я приверженец классических, традиционных видов спорта. Всю жизнь посвятил боксу, со стойки воспитал чемпиона мира Жанибека Алимханулы. Естественно, перед тем как приступить к работе с Шавкатом Рахмоновом, я детально проанализировал его бои, — рассказывает Мурат Сихымбаев.

Ранее в интервью Kazinform тренер поведал о становлении Жанибека Алимханулы и его карьерных перспективах.