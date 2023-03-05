Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Марта 2023, 10:36
Шавкат Рахмонов досрочно победил топового бойца UFC Фото: t.me/sportilinet

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов сразился с топовым американским файтером Джеффом Нилом (15-4) и победил его удушающим приемом в третьем раунде. Отметим, что перед боем Нил был выше Рахмонова в рейтинге UFC в полусреднем весе: американец занимал седьмое место, казахстанец — девятое.

Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Джефф Нил потерпел пятое поражение. Для Рахмонова это был пятый бой в UFC (его рекорд — 5-0), для Нила — десятый (7-3).


Спорт   Видео   Шавкат Рахмонов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия