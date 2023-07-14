Шавкат Мирзиёев вступил в должность Президента Узбекистана

ТАШКЕНТ. УЗА-КАЗИНФОРМ - Сегодня в Ташкенте проходит совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного Президента Республики Узбекистан, передает Казинформ со ссылкой на УзА.

Шавкат Мирзиёев торжественно принял присягу и вступил в должность Президента Республики Узбекистан. Он был награжден Президентским высоким знаком и флагом.

Ему вручены Высший знак и штандарт Президента. В эти минуты глава государства выступает с инаугурационной речью.

Напомним, в минувшее воскресенье в Узбекистане прошли президентские выборы.

В выборах приняли участие четыре кандидата, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Это первые выборы после вступления в силу новой Конституции Узбекистана. Президентский срок был увеличен с пяти до семи лет.