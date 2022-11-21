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Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах

21 Ноября 2022, 10:52
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах
21 Ноября 2022, 10:52

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидер Казахстана подчеркнул, что сегодня отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.

Фото: akorda.kz


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