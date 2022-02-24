Шавхат Утемисов стал членом Центральной избирательной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената депутаты проголосовали за назначение Шавхата Утемисова членом Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с конституционными нормами кандидатура на должность члена Центральной избирательной комиссии выдвигается председателем Палаты.

«Пользуясь этим правом, предлагаю кандидатуру Шавхата Утемисова на должность члена Центральной избирательной комиссии. Шавхат Анесович трудовую деятельность начал учителем сельской школы, работал акимом района, заместителем акима области. Долгие годы был депутатом Мажилиса, принимал активное участие в законотворчестве. Ранее работал руководителем аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Уверен, что его квалификация и большой опыт работы на государственной службе и в Парламенте придадут новый импульс работе Центральной избирательной комиссии», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Депутаты палаты поддержали это решение путем открытого голосования.

Шавхат Утемисов родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области. В 1985 году окончил Уральский педагогический институт имени А. Пушкина, в 2000 году - Академию государственной службы при Президенте РК.