Шарджа запретит одноразовые пластиковые пакеты

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Шарджа - третий крупнейший эмират ОАЭ - вводит запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов и материалов. Новые правила направлены на защиту окружающей среды и начнут действовать с 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Khaleej Times.

Исполнительный совет Шарджи под председательством шейха Султана бин Ахмеда бин Султана Аль Касими, заместителя правителя Шарджи, во вторник принял резолюцию, согласно которой с начала 2024 года в эмирате будет запрещено торговать, производить, ввозить или предлагать одноразовые пластиковые пакеты и материалы.

Для подготовки к принятию нововведения с 1 октября этого года торговые точки в эмирате начнут взимать с покупателей не менее 25 филсов (около 31 тенге) за каждый одноразовый пластиковый пакет.

Решение направлено ​​на защиту окружающей среды от опасности пластикового загрязнения. Как ожидается, инициатива будет поощрять культуру устойчивого развития среди жителей за счет сокращения использования одноразовых пакетов до полного их запрета.

В качестве альтернативы покупателям будут предоставлены экологически чистые и многоцелевые сумки.

Власти будут следить за тем, чтобы использование многоразовых пакетов регулировалось стандартами устойчивого развития. Эти сумки будут соответствовать техническим спецификациям, утвержденным властями Шарджи.

Торговые точки также обязаны будут информировать потребителей о вводимом тарифе в 25 филсов, повышать их осведомленность о рисках и направлять покупателей к использованию более экологичных альтернатив. Магазины также будут обязаны сократить потребление таких пакетов.

Департаменту по делам муниципалитетов было поручено разработать план и политику по применению запрета на пластиковые пакеты. Он также будет проводить программы по повышению осведомленности потребителей, чтобы помочь жителям перейти на многоразовые и экологически чистые сумки.

Аналогичный запрет на одноразовые пластиковые пакеты уже вступил в силу 1 июня в Абу-Даби, а к 2024 году столичный эмират постепенно откажется от одноразовых стаканчиков, тарелок и пищевых контейнеров из пенопласта.

В Дубае с 1 июля розничные продавцы начали взимать 25 филсов за пластиковый пакет. По сообщениям ритейлеров из Дубая, после этого в течение месяца использование таких пакетов сократилось на 40 процентов.

Фото: khaleejtimes.com











