Шардаринцы пожинают плоды программы «Еңбек»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе в 2019 году адресная социальная помощь оказана 3559 семьям. В том числе, 2776 семей занялись разведением крупного рогатого скота, 432 семьи содержат мелкую скотину и 54 семьи ведут бизнес в различных направлениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В рамках программы «Еңбек» из числа трудоспособных членов семей, получивших адресную социальную помощь, краткосрочное профессиональное обучение получили 84 человека, на социальные работы вышли 50 человек, на общественные работы - 19 человек, на постоянную работу трудоустроено 1597 граждан.

Так, житель Шардаринского района Бауыржан Алипбаев открыл свой бизнес в рамках проекта «адресная социальная помощь». До сих пор он занимался земледелием, благодаря государственной программе Б. Алипбаев выиграл грант и взялся за работу сварщика. Реализовать задуманные планы ему раньше не удавалось из-за нехватки средств, а теперь он имеет большие возможности развивать свое дело.

«В течение трех месяцев я обучился по программе «Еңбек« на специальность сварщика. Затем по гранту для начинающих предпринимателей получил 505 тысяч тенге, на эти средства закупил аппараты для сварки Kemppi, аргон, инверторный аппарат для резки металла. Сегодня я занимаюсь ремонтом разбитых машин и различной техники в селе. В этом деле мне очень помогла поддержка государственной программы», - говорит Б. Алипбаев.

Успехи в новом деле возросли в разы, делится житель Шардары. Теперь его план - открыть цех по изготовлению ворот для курганов и расширить свой бизнес. Кроме того, он занимается выращиванием арбузов во дворе в своих теплицах и реализует саженцы.