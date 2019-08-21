Шансов найти живыми пропавших альпинистов нет - Федерация альпинизма Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Федерации альпинизма города Алматы (ФАА) рассказали о поисках пропавших казахстанских альпинистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Там отметили, что с первого дня трагедии Федерация альпинизма города Алматы и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания (ФАиСС) РК круглосуточно мониторят ситуацию с несчастным случаем на пике Победа.

«Мы следим за ходом поисково-спасательной операции и полностью доверяем профессионалам альпинистам и спасателям, проводящим поисковые работы. Сложная снежно-погодная обстановка на маршруте не позволяет вести полномасштабные спасательные работы. Совместно с альпинистами Казахстана и Кыргызстана, МЧС РК, Минобороны РК, ФАиСС РК, турфирмой Ак-Сай Тревел было совершено несколько осмотров с вертолета», - написала ФАА в Facebook.

По информации федерации, генеральный секретарь ФАиСС РК Казбек Валиев лично участвует в поиске пропавших.

«Во вторник вертолет выполнил восемь виражей, был внимательно просмотрен весь склон от перевала Дикий и особенно тщательно район возможного спуска альпинистов от 6 500 до 4 200 (метров - Казинформ). С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра (в среду - Казинформ) казахстанский борт совершит еще один контрольный облет, после этого поисково-спасательные работы будут завершены. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех наших ребят: Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Это тяжелая утрата для казахстанского альпинизма», - заявили в ФАА.

Кроме того, в федерации рассказали хронику несчастного случая от компании Ак-Сай Тревел.

4 августа тройка казахстанских альпинистов начала экспедицию на самый суровый семитысячник – пик Победа. Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим опытом (более 10 лет), и опытом восхождений на семитысячники.

15 августа ребята сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попали в лавину, где потеряли часть снаряжения.

16 августа - день, когда группа в последний раз выходила на связь, тогда они и сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6 900 метров, Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее четырех дней.

18 августа, как только установилась погода, вертолёт совершил облет пика Победы, но следов казахстанской группы обнаружено не было.

19 августа на Южный Иныльчек прибыл борт КЧС РК вместе со спасательной группой.

20 августа прибыл военный борт Республики Казахстан во главе с альпинистами Василием Пивцовым и Максутом Жумаевым. Совершил облет и вернулся обратно в БЛ «Каркара».

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщили в КЧС МВД РК.

Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов отключен, а оператор связи не может определить координаты места откуда был совершен звонок.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня. Казахстанские военнослужащие совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов.

Поиски пропавших в горах казахстанских альпинистов пока результатов не дали, сообщили в КЧС МВД РК.