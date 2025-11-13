Шанс для Казахстана: названы новые олимпийские веса в тяжелой атлетике

Вслед за обнадеживающим решением МОК расширить программу соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, где будут разыграны 12 видов спорта (шесть мужских и шесть женских), Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) определила весовые категории для предстоящих Олимпийских игр:

Мужчины: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 110 кг, +110 кг

Женщины: 53 кг, 61 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг

Неолимпийскими будут еще по два веса у мужчин (60 кг, 70 кг) и женщин (49 кг и 57 кг).

Эти новые категории вступят в силу с 1 августа 2026 года и будут использоваться на всех соревнованиях по тяжелой атлетике.

Известно, что новые категории были предложены Техническим комитетом IWF и предварительно утверждены Исполнительным советом IWF на его последнем заседании в Фёрде (Норвегия). Они стали официальными после ратификации Комиссией спортсменов IWF.

Напомним, что казахстанец Нургиса Адилетулы завоевал три золотые медали в весовой категории до 94 кг на Играх исламской солидарности.