Шанхайский Диснейленд отметил 10-летие: парк посетили более 100 млн человек

Шанхайский Диснейленд отмечает 10-летие со дня открытия. За это время крупнейший тематический парк в Китае посетили более 100 млн человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Президент и генеральный директор Шанхайского Диснейленда Эндрю Болштейн сообщил, что в парке продолжается строительство новой тематической зоны «Человек-паук». Недавно завершилась укладка рельсов для главного аттракциона — американских горок с фирменной красной трассой.

За десять лет работы парк стал одним из крупнейших туристических объектов Шанхая. Его деятельность способствовала созданию более 15 тысяч рабочих мест.

Развитие парка совпало с ростом туристической отрасли мегаполиса. Если в 2011 году Шанхай посетили около 230 млн внутренних туристов, а доходы отрасли составляли около $40,9 млрд (278,6 млрд юаней), то к 2025 году число путешественников выросло до 416 млн человек, а туристические доходы достигли примерно $83,2 млрд (566,68 млрд юаней).

Дополнительный приток гостей обеспечило расширение безвизового режима в Китае. Особенно заметно увеличилось число посетителей из Японии, Кореи и стран Юго-Восточной Азии.

Главный исполнительный директор The Walt Disney Company Джош Д’Амаро заявил, что создатели парка стремились объединить традиции Disney с китайской культурой и создать уникальный проект мирового уровня.

Стоимость билетов в Шанхайский Диснейленд зависит от сезона и дня недели. Цены варьируются от 475 до 799 юаней (примерно $65–110). Для детей от 3 до 11 лет и посетителей старше 65 лет предусмотрены скидки в размере около 25%.

Ранее сообщалось, что в парижском Диснейленде открылась новая тематическая зона за 2 млрд евро.