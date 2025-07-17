Шанхай запускает меры по превращению города в центр интернет-контента

Согласно документу, центральные районы Хуанпу и Янпу определены в качестве пилотных зон для формирования кластеров глобального контент-производства. Цифровые платформы, инкубаторы и индустриальные парки, показавшие высокую эффективность, смогут претендовать на ежегодную поддержку в размере до 10 млн юаней (примерно $1,4 млн / примерно 733 млн тенге).

Ключевые меры поддержки включают упрощение визовых процедур для иностранных контент-мейкеров, открытие культурных площадок и знаковых объектов для съёмок, а также проведение международных форумов и конкурсов.

Проекты в сфере искусственного интеллекта смогут получить субсидии до 30% от общих затрат. Индивидуальные авторы смогут рассчитывать на гранты до 100 тыс. юаней (около $14 тысяч / примерно 7,3 млн тенге) за выдающиеся работы.

Представители отрасли также могут расчитывать на получение льготных кредитов, доступ к коворкингам, служебное жилье для молодых специалистов, а также упрощенные процедуры сертификации по креативным специальностям. Талантливые авторы смогут претендовать на участие в городских программах поощрения кадров.

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