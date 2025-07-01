Открывается новый прямой авиарейс Шанхай — Алматы

Пассажиров первого рейса торжественно встретят с памятными сувенирами в рамках акции «Символ Алматы в подарок», организованной городским управлением туризма. На борту рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров.

Как отмечают в управлении туризма, запуск нового маршрута станет важным шагом на пути укрепления туристических, культурных и деловых связей между двумя мегаполисами.

Новый маршрут стал результатом договоренностей, достигнутых между акиматом Алматы и руководством China Eastern Airlines в феврале 2025 года. Это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.

Только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тысячи туристов из Китая, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.

Напомним, ранее на железнодорожную станцию Алматы-2 прибыл первый туристический поезд из китайского города Сиань.





