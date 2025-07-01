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    10:17, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Открывается новый прямой авиарейс Шанхай — Алматы

    4 июля состоится запуск нового авиарейса авиакомпании China Eastern Airlines по маршруту Шанхай — Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Пассажиров первого рейса торжественно встретят с памятными сувенирами в рамках акции «Символ Алматы в подарок», организованной городским управлением туризма. На борту рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров.

    Как отмечают в управлении туризма, запуск нового маршрута станет важным шагом на пути укрепления туристических, культурных и деловых связей между двумя мегаполисами.

    Новый маршрут стал результатом договоренностей, достигнутых между акиматом Алматы и руководством China Eastern Airlines в феврале 2025 года. Это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.

    Только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тысячи туристов из Китая, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.

    Напомним, ранее на железнодорожную станцию Алматы-2 прибыл первый туристический поезд из китайского города Сиань.


    Теги:
    Туризм Авиация Китай Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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