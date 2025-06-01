В Алматы прибыл первый туристический поезд из Сианя

В честь прибытия поезда на перроне была организована торжественная церемония с участием представителей государственной и транспортной сфер двух стран.

Зарубежных гостей на станции поприветствовал председатель Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

– По данным пограничной службы, в прошлом году количество прибывших из Китая туристов достигло 700 тысяч, что в 9 раз больше по сравнению с 2019 годом. Только в 2024 году около 200 тысяч китайских туристов остановились в гостиницах нашей страны. Это на 66% больше по сравнению с 2023 годом. Такой рост стал возможен благодаря системной информационной работе. Кроме того, в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай, 2024 год был объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. В его рамках мы провели более 30 крупных мероприятий. Деловые и культурные миссии способствовали развитию туристического и культурного обмена между двумя странами, а также укреплению позиции Казахстана как привлекательного туристического направления. 2025 год, в свою очередь, был объявлен Годом туризма Китая в Казахстане, – сказал Нуртас Карипбаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Прибытие поезда – часть крупного туристического проекта, нацеленного на развитие дипломатических и культурных связей, продвижение туризма между странами.

– Благодарю народ Казахстана за теплый прием и за возможность ощутить уникальное очарование города с тысячелетней историей. Этот проект готовился в течение двух лет и находился под особым вниманием руководства Китая и Казахстана. В процессе подготовки активно участвовали представители транспортной отрасли, сферы культуры, железнодорожных компаний, пограничной службы и других ведомств. Ранее пассажирский поезд между Китаем и Казахстаном был важной транспортной артерией, но был приостановлен из-за пандемии. Теперь маршрут возобновился, придавая импульс сотрудничеству между двумя странами, – сказала Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Состав состоит из 9 вагонов, адаптированных для комфортного путешествия.

Поезд проследовал через китайские города, включая Урумчи, пересек международный пункт пропуска Хоргос, сменили колесные пары, и продолжил путь через станцию Алтынколь до Алматы.

– В целях обеспечения безопасного прохождения состава по территории Казахстана была проведена всесторонняя подготовка. Для удобства движения разработан специальный график, учитывающий особенности маршрута и стыковку с международным сообщением, – рассказал заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Ануар Ахметжанов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В туристическую группу вошли 246 человек, среди них представители деловых кругов, науки, искусства и спорта. В течение пяти дней гости из Китая познакомятся с историческим и культурным наследием Казахстана, посетят знаковые места в Алматы, а также примут участие в культурных и деловых мероприятиях.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Жанибек Тайжанов сообщил, что данный поезд продолжит курсирование по мере поступления заявок турагентств.

Напомним, также запущены туристические поезда «Jibek joly» и «Keruen Express» по направлению Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Бухара. С ноября 2024 года данные поезда совершили 5 поездок.