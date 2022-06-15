13:39
15 Июня 2022 12:46
Шамши Калдаякову посмертно присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известному композитору Шамши Калдаякову посмертно присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Соответствующий Указ подписал Глава государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О присвоении Калдаякову Ш. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно).
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года
№ 931
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