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    10:37, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Шалкар Кожаев назначен заместителем пресс-секретаря Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шалкар Кожаев назначен заместителем пресс-секретаря Президента РК. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Шалкар Мукашулы Кожаев окончил факультет международной журналистки Казахского национального университета им. аль-Фараби, а также Казахский инновационный гуманитарный юридический университет.

    Прошел курсы повышения квалификации в информационной сфере в США, Украине.

    Трудовую деятельность начал с телеканала города Семея, работал диктором.

    С 2005 по 2011 годы - корреспондент, ведущий на телеканале «Қазақстан-Семей», собственный корреспондент РТРК «Қазақстан» по Восточно-Казахстанской области.

    2011-2012 годы работал корреспондентом телеканала «Евразия».

    С 2012 года - выпускающий редактор телеканала «Хабар 24», продюсер, главный редактор службы новостей.

    С 2017 года работал шеф-редактором телеканала «Хабар 24».

    Награжден медалью Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», знаком «Ақпарат саласының үздігі», является лауреатом премии «Нұр Сұңқар».


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