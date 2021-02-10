НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шалкар Кожаев назначен заместителем пресс-секретаря Президента РК. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шалкар Мукашулы Кожаев окончил факультет международной журналистки Казахского национального университета им. аль-Фараби, а также Казахский инновационный гуманитарный юридический университет.

Прошел курсы повышения квалификации в информационной сфере в США, Украине.

Трудовую деятельность начал с телеканала города Семея, работал диктором.

С 2005 по 2011 годы - корреспондент, ведущий на телеканале «Қазақстан-Семей», собственный корреспондент РТРК «Қазақстан» по Восточно-Казахстанской области.

2011-2012 годы работал корреспондентом телеканала «Евразия».

С 2012 года - выпускающий редактор телеканала «Хабар 24», продюсер, главный редактор службы новостей.

С 2017 года работал шеф-редактором телеканала «Хабар 24».

Награжден медалью Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», знаком «Ақпарат саласының үздігі», является лауреатом премии «Нұр Сұңқар».