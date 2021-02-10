Шалкар Кожаев назначен заместителем пресс-секретаря Президента РК
Шалкар Мукашулы Кожаев окончил факультет международной журналистки Казахского национального университета им. аль-Фараби, а также Казахский инновационный гуманитарный юридический университет.
Прошел курсы повышения квалификации в информационной сфере в США, Украине.
Трудовую деятельность начал с телеканала города Семея, работал диктором.
С 2005 по 2011 годы - корреспондент, ведущий на телеканале «Қазақстан-Семей», собственный корреспондент РТРК «Қазақстан» по Восточно-Казахстанской области.
2011-2012 годы работал корреспондентом телеканала «Евразия».
С 2012 года - выпускающий редактор телеканала «Хабар 24», продюсер, главный редактор службы новостей.
С 2017 года работал шеф-редактором телеканала «Хабар 24».
Награжден медалью Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», знаком «Ақпарат саласының үздігі», является лауреатом премии «Нұр Сұңқар».