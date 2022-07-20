20 Июля 2022 22:17

Шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах Казахстана через пять лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов поделился планами федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миссия Федерации - это формирование интеллектуальной нации через популяризацию шахмат. Создание равных возможностей. У нас есть две амбиции. Первая - внедрение шахмат в школьную программу в качестве обязательного предмета, вторая - чтобы наши мужские, женские и детские сборные стабильно входили в топ-10 мира», - сказал он на встрече с журналистами.

Спикер отметил, что с сентября 2023 года шахматы станут факультативным предметом в некоторых школах страны. Сейчас специалисты изучают, в каком регионе будет реализоваться проект в первую очередь.

«Федерация будет вести подготовку. Речь идет о подготовке учебников, учебных материалов на русском и казахском языках. В планах также открыть кафедру шахмат на факультетах педагогического образования. Подготовить преподавателей, качественные курсы переобучения преподавателей. Формировать компетенции, привлечь квалифицированных специалистов, психологов, педагогов», - заявил он.

Предмет будет внедряться в школах поэтапно. По планам Федерации, к 2027 году шахматы должны стать обязательным предметом во всех регионах Казахстана. А охват детей начальных классов шахматным обучением составит 80%.

Дармен Садвакасов добавил, что в стране шахматы будут развиваться путем проведения турниров среди детей дошкольного возраста. Также Федерация планирует проводить соревнования среди школьников, студентов, работников.

Вице-президент КФШ заметил, что на сегодня в Казахстане наблюдается высокая популярность шахмат, которая основывается на успехах казахстанцев на международном уровне. Число играющих составляет более 200 тыс. человек, а количество занимающихся детей - более 50 тыс.