Шахматный центр могут открыть на берегу Капшагайского водохранилища

18 Ноября 2022, 21:39

18 Ноября 2022, 21:39

Шахматный центр могут открыть на берегу Капшагайского водохранилища

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городе Конаев на берегу Капшагайского водохранилища могут открыть шахматный центр. Об этом во время международного шахматного турнира «Konaev CUP - 2022» сообщил президент федерации шахмат и шашек Алматинской области Саят Егенбердиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматинской области проходит международный шахматный турнир «Konaev CUP - 2022» с участием лучших гроссмейстеров из разных стран. В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Марат Султангазиев.

«Город Конаев стал центром спортивных мероприятий. Развитие массового спорта - одно из приоритетных направлений стратегического плана развития нашего государства. Думаю, что такое крупное спортивное мероприятие в будущем будет способствовать подготовке и воспитанию спортсменов высшего класса», - сказал в своей приветственной речи аким области.

В турнире принимают участие более 300 шахматистов из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Армении и Казахстана. Из них 12 гроссмейстеров, 30 мастеров спорта международного класса. Игры проходят по швейцарской системе. Турнир состоит из 9 этапов, длится всего один день. Каждому спортсмену дается 10 минут и две секунды. Общий призовой фонд составляет 4 млн тенге.

Президент федерации шахмат и шашек Алматинской области Саят Егенбердиев отметил, что такого мероприятия в регионе еще не проводили.

«После церемонии открытия мы поговорили с акимом области. Он поддержал нашу идею строительства «шахматного дома» на берегу Капшагайского водохранилища. Планируем, что здесь будет coworking центр, кабинеты, оборудованные передовыми IT-технологиями, игровые площадки. Здесь будут преподавать шахматы сильнейшие тренеры области», - сказал Саят Егенбердиев.

По данным пресс-службы акимата региона, первая игра турнира состоялась между акимом Маратом Султангазиевым и международным гроссмейстером среди женщин Динарой Садуакасовой. Итоги турнира подведут позже.