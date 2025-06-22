Шахматные звезды собрались в Актобе

По информации Казахстанской федерации шахмат, в соревновании принимают участие 311 шахматистов из 19 стран. В числе звёзд — участник турнира претендентов на мировую шахматную корону Ван Хао (Китай), гроссмейстеры с рейтингом выше 2600 и ведущие шахматисты Казахстана.

Шахматный фестиваль проходит с 22 по 30 июня и включает три турнира:

Masters (для обладателей рейтинга не менее 2400)

Challengers (для шахматистов с рейтингом 1900–2399)

Open (для шахматистов с рейтингом 1400–1899)

Фото: Асылбек Касымов

Мемориал Владимира Дворковича организован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и KazChess/Казахстанской федерацией шахмат при поддержке Министерства туризма и спорта Казахстана и акимата Актюбинской области, Генеральными партнерами выступают Freedom Holding Corp. и Актюбинская медная компания. Площадку для проведения соревнования — теннисный центр «АСЕ» (ул. Мангилик Ел, 2) предоставила Казахстанская федерация тенниса.

— Этот турнир дает нашим шахматистам отличный шанс сыграть против мировой элиты прямо у себя дома: в привычной обстановке, но на уровне высочайшей конкуренции. Благодаря хорошему призовому фонду турнир собрал действительно качественный состав, что говорит о его статусе. И особенно важно, что все это происходит в регионе. Мы сознательно стремимся к тому, чтобы такие масштабные соревнования проводились не только в Астане и Алматы, но и в динамично развивающихся с точки зрения шахмат областных центрах. Это создает новые точки роста для шахматной инфраструктуры, вдохновляет молодежь и дает мощный импульс развитию спорта на местах, — отметил президент Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов.

Турнир Masters собрал чрезвычайно сильный состав. Достаточно сказать, что сразу пять участников относятся к разряду супергроссмейстеров, то есть, шахматистов, преодолевавших в своей карьере рейтинговую отметку «2700»:

Ван Хао (2701, Китай) — участник турнира претендентов, чемпион Китая и Азии, победитель FIDE Grand Swiss 2019. Пиковый рейтинг — 2763.

Аркадий Найдич (2737, Болгария)

Иван Чепаринов (2718, Болгария)

Алексей Сарана (2717, Сербия)

Санан Сюгиров (2712, Венгрия)

Смотрим «великолепную семёрку» Aktobe Open 2025:

1. GM Ван Хао (2701, Китай) — 35 лет, победитель «Большой швейцарки ФИДЕ»-2019, участник турнира претендентов на мировую шахматную корону-2020/21, № 31 в рейтинг-листе ФИДЕ на 1 июня с. г.;

2. GM Алексей Сарана (2686, Сербия) — 25 лет, победитель «Мемориала Владимира Дворковича» доактюбинских времён (Таганрог–2018) и бронзовый призёр Aktobe Open 2024, № 43;

3. GM Шант Саргсян (2669, Армения) — 23 года, № 52;

4. GM Иван Чепаринов (2641, Болгария) — 38 лет, № 85;

5. GM Бардия Данешвар (2640, Иран) — 19 лет, победитель Aktobe Open 2023 и серебряный призёр Кубка Казахстана-2023, № 86;

6. GM Санан Сюгиров (2635, Венгрия) — 32 года, № 95;

7. GM Аркадий Найдич (2629, Болгария) — 39 лет, № 107.

Фото: Асылбек Касымов

Ещё 17 шахматистов имеют рейтинг в диапазоне от 2500 до 2620 включительно. Всего же для участия в турнире Masters заявились 76 шахматистов из 21 страны, включая 25 гроссмейстеров (GM) и 2 гроссмейстеров среди женщин (WGM), 26 международных мастеров (IM) и 4 международных мастера среди женщин (WIM).

Хозяев соревнования представляют в первую очередь чемпион мира-2024 до 20 лет и чемпион Казахстана-2025 GM Казыбек Ногербек (2538), GM Алишер Сулейменов (2515), 15-летний IM Эдгар Мамедов (2509), ожидающий от ФИДЕ утверждения в гроссмейстерском звании, GM Муртас Кажгалеев (2500), IM Арыстанбек Уразаев (2490), IM Алдияр Ансат (2489), IM Жандос Агманов (2481) и GM Рамазан Жалмаханов (2463).

Среди представительниц прекрасного пола выделяется международный мастер и женский гроссмейстер Ольга Баделька — 2424 (№ 30 в мире). 22-летняя уроженка Могилёва в августе 2021 года сменила Беларусь на Россию, а с января нынешнего года представляет Австрию.

Конкуренцию рейтинговому фавориту должны составить в первую очередь IM Меруерт Камалиденова (2330) и WIM Афруза Хамдамова (2326) из Узбекистана.

Во втором по значимости турнире Challengers участвуют ровно 100 спортсменов, а главными претендентами на победу будут не только опытные шахматисты, успешно проявляющие себя на тренерском поприще, такие как международные мастера Кирилл Кудеринов (2350), Константин Казаков (2306), Бахтияр Нугуманов (2305) и Бахтияр Аскаров (2297), но и юные мастера ФИДЕ Алан Петухов (2313), Ерлан Тлеуханов (2296), Ернур Амангельды (2235) и Алдияр Жауынбай (2233).

Не забыты и простые любители шахмат: в турнир Open их заявилось 151. Таким образом, всего в шахматных баталиях в Актобе примет участие 331 спортсмен.

Все турниры проводятся в 9 туров по швейцарской системе с классическим контролем времени 90+30 (90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого).

Гарантированный призовой фонд турнира Masters — 78 000 долларов США, из которых победитель получит $18 000, занявший 2-е место — $12 000, занявший 3-е — $10 000, вплоть до занявшего 15-е место — $1000. Столько же получит и лучшая среди женщин (если займёт место ниже 15-го).

Гарантированный призовой фонд турнира Challengers — 15 000 долларов США (победитель получит $4000), турнира Open — 7000 долларов США (победитель получит $2000). Здесь также полагаются призы за лучший результат среди женщин плюс среди местных игроков.

Важно отметить, что «Мемориал Владимира Дворковича — Aktobe Open 2025» — первый этап Кубка Казахстана 2025 года по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Помимо денежных и других призов, обладатели 20 первых мест получат очки в зачёт Кубка. Двумя другими этапами станут «Oskemen Open 2025» (21–29 июля 2025 г.) и «Almaty Region Open 2025» (4–12 августа 2025 г.). Соответственно в финале «Kazakhstan Chess Cup 2025 — Final» (9–19 ноября 2025 г.) будут соревноваться по круговой системе 12 участников: 6 игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам этапов, и 6 игроков по решению Президиума КФШ на основании рекомендации тренерского совета.

Мемориал проводится в Актобе с 2019 года и посвящён памяти международного арбитра Владимира Яковлевича Дворковича (30.12.1937 — 29.06.2005). Именно в Актюбинск приехал в 1960 году по распределению выпускник физико-математического факультета Таганрогского педагогического института Владимир Дворкович. Впоследствии он станет ответственным секретарём Шахматной федерации СССР (1982–1984), председателем Коллегии арбитров (1992–1995, 2003–2005) ФШР, автором книг «Справочник шахматиста» и «Владас Микенас». Его старший сын Аркадий Дворкович с октября 2018 года является президентом ФИДЕ.