Шахматистка Жансая Абдумалик и певица Зарина Алтынбаева удостоились ордена «Құрмет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил граждан орденом «Құрмет», также почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» во время церемонии награждения, прошедшей в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самый молодой международный гроссмейстер, шахматистка Жансая Абдумалик и известная оперная певица Зарина Алтынбаева удостоились ордена «Құрмет».

Вместе с тем известные телеведущие, журналисты Зейн Алипбек и Вера Захарчук награждены орденом «Құрмет».

«Орденом «Құрмет» также награждается директор гимназии для одаренных детей города Павлодара Корлан Куспекова, заведующий неврологическим отделением многопрофильной больницы города Кокшетау Макшарип Мартазанов, главный врач второй клинической больницы города Алматы, высококвалифицированный нейрохирург Марат Рабандияров. Они являются яркими представителями важнейших во все времена профессий – учителя и врача. Своим профессионализмом и созидательным трудом они приумножают гуманитарный потенциал и укрепляют здоровье нации», - отметил во время церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев.

«Орден «Еңбек Даңқы» третьей степени вручается машинисту тепловоза Евроазиатской энергетической корпорации Сактаю Касенову. Он успешно проводит испытания новых тепловозов и подготовил не одно поколение молодых специалистов», - добавил Президент.

Как отметил Глава государства, в целом, в этом году очень большая группа представителей индустрии, сельского хозяйства, простых людей, занимающихся развитием нашей экономики, удостоена высоких государственных наград.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присудили известному композитору, солисту группу «Дервиши» Дильмурату Бахарову, ученому-секретарю Музея искусств имени А. Кастеева Екатерине Резниковой, известному театральному артисту Мусе Ажибекову.

Фото: inbusiness.kz