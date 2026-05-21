22 выпускника с особенностями развития завершили профессиональные курсы в Астане

Проект реализуется общественным фондом Bolashak Charity при поддержке акимата столицы и партии Amanat. В этом году 22 участника завершили обучение по направлениям «Кондитер», «Швейное производство и моделирование одежды» и «3D-дизайн».

Обучение проходило на базе Колледжа общественного питания и сервиса Астаны и в офисе партнера проекта BURO Architecture & Design. Участниками стали молодые люди в возрасте от 15 до 28 лет с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями, а также нарушениями речи и слуха.

Фото: Kazinform

Председатель Попечительского совета фонда Динара Гаплан отметила, что проект стал важным этапом между школой и профессионально-техническим образованием для подростков с особенностями развития.

— ОПК — это профессиональная программа подготовки и обучения молодых особенных людей различным профессиональным навыкам. Это поварское направление, где обучают пекарей и кондитеров, швейное производство, дизайн и архитектура. Модель профессионального обучения ОПК, которую мы создали вместе с колледжами, стала своеобразной прокладкой между школой и профессионально-техническим образованием, — сказала Динара Гаплан.

По ее словам, сегодня особое внимание уделяется не только обучению, но и дальнейшему трудоустройству выпускников.

— Сегодня вопрос стоит уже не только в доступе к школе, а в качественном профессиональном обучении, социализации и дальнейшем трудоустройстве таких молодых людей. Мы развиваем направление сопровождаемого трудоустройства, чтобы молодые люди с аутизмом и другими особенностями могли удержаться на рабочем месте и чувствовать себя полноценной частью общества, — подчеркнула она.

Среди участников проекта - семья 15-летнего Батырхана Улыкманова, переехавшая из Кокшетау в Астану ради более широких возможностей для сына. Мама подростка Гулжайна Буранова рассказала, что участие в проекте стало для семьи важным этапом.

— Когда я увидела объявление о наборе в проект, для нас это стало большой надеждой. За время обучения Батырхан стал увереннее, начал осваивать новые навыки, работать в команде и доводить начатое до конца. Но самое важное — у него появились друзья. Для нашего сына это большой шаг, — поделилась Гулжайна Буранова.

О запуске нового направления — сопровождаемого трудоустройства — рассказала основатель инклюзивного кондитерского цеха «ТАТА» Айгуль Ешматова.

— Для нас партнерство — это возможность не просто принять на работу выпускников УПК, а вместе выстроить правильную модель инклюзивного производства. Даже если у предпринимателей есть желание создавать рабочие места для людей с особенностями развития, часто не хватает понимания, как организовать адаптацию и сопровождение сотрудников. Именно поэтому участие специалистов фонда имеет большое значение, — отметила Айгуль Ешматова.

По ее словам, в рамках нового проекта планируется трудоустроить шестерых выпускников текущего и предыдущих потоков.

— Я мечтаю создать место, в котором такие люди, как мой сын, могли бы найти свое место в жизни, друзей, коллег и призвание, — добавила она.

Как сообщили организаторы, с 2024 года проект реализуется в Астане, Караганде, Уральске и Атырау. За это время обучение прошли 133 подростка и молодых человека с особенностями развития. Из них 14 прошли стажировки, 5 трудоустроились, а 29 поступили в колледжи.

