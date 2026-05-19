Казахстанский школьник с ДЦП поступил в один из лучших университетов мира

Мансур-Сойор Досанов из Алматы поступил в University of California, Berkeley на направление математики и физики, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В 2023 году Мансур начал подготовку к поступлению в университеты США. По итогам международного экзамена SAT, необходимого для поступления в американские университеты, он набрал 1530 баллов из 1600 возможных. Также Мансур получил 8.5 балла по IELTS — международному экзамену по английскому языку. Эти результаты стали итогом многолетней учебы, дисциплины и постоянной работы над собой.

С первых дней жизни Мансур живет с диагнозом ДЦП. Несмотря на связанные с этим сложности, он продолжал учиться, развиваться и уверенно идти к своим целям.

— История Мансура показывает, насколько важно развитие инклюзивного образования и создание условий, при которых каждый ребенок может раскрыть свой потенциал. Особую роль в его жизни сыграла семья. Родители Мансура поддерживали сына на каждом этапе и сделали все возможное для его развития, — отметили в министерстве.

Мансур занимается плаванием, интересуется кулинарией и играет на саксофоне. Освоение инструмента, как и подготовка к поступлению, потребовало большого терпения и силы воли.

Сегодня его результат стал примером того, как поддержка семьи, системная работа и стремление к знаниям помогают добиваться больших целей.

University of California, Berkeley — один из ведущих исследовательских университетов мира. С университетом связаны десятки лауреатов Нобелевской премии, а его научная школа считается одной из сильнейших в области математики, физики, инженерии и компьютерных наук. Поступление в Berkeley считается одним из самых конкурентных среди университетов США.

