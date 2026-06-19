Шаг до трагедии: в Талдыкоргане полицейские предотвратили суицид

Полицейские Талдыкоргана предотвратили трагедию — спасли 20-летнего молодого человека, который намеревался выброситься с восьмого этажа, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации правоохранительных органов, 20-летний молодой человек находился на восьмом этаже и намеревался совершить суицид.

На место происшествия незамедлительно прибыли офицеры полиции Дулат Максатов и Батыржан Абилкан. Они сумели установить контакт с молодым человеком, подобрать нужные слова поддержки, успокоить его и предотвратить трагедию.

— Благодаря грамотным, решительным и своевременным действиям сотрудников полиции трагедии удалось избежать. До прибытия медицинских работников полицейские находились рядом с молодым человеком, оказывая ему необходимую поддержку и контролируя ситуацию, — сообщили в полиции.

После прибытия бригады скорой медицинской помощи молодого человека передали медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.

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